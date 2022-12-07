Общество 07.12.2022 в 10:18

В районе Бурятии пожарники помогли семье мобилизованного подготовиться к зиме

Огнеборцы Курумканского района накололи дрова женщине с детьми
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пожарники помогли семье мобилизованного подготовиться к зиме

В Курумканском районе Бурятии огнеборцы помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме. В районное отделение пожарной охраны обратились из администрации сельского поселения «Курумкан».     

«Из администрации позвонили и попросили помочь, дали нам адрес. У администрации есть список семей, где ребята участвуют в СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации»,

- рассказала инструктор противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда ГПС РБ Жанна Эрдыниева.

Как сообщают в бурятском агентстве ГО и ЧС, пожарные из 18-го Курумканского отряда ГПС РБ оперативно подключились к работе, раскололи и сложили машину дров.

«Женщина нам рассказала, что мужа мобилизовали, а живет она в частном доме с детьми, и они не успели заготовить дрова. По постановлению Правительства Бурятии поддержку в виде дров они получили, а мы помогли их расколоть и сложить. На следующей неделе будем помогать еще одной семье»,

- дополнил заместитель начальника отряда - начальник части №32 18-го Курумканского отряда ГПС Лубсан Доржиев.
Фото: Агентство ГО и ЧС Бурятии

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