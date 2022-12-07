Общество 07.12.2022 в 15:42

Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось на 38,5%

С начала нынешнего года произошло 43 инцидента с травмированием людей
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Текст: Номер один
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось на 38,5%
За одиннадцать месяцев нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 43 случая травмирования граждан. Это на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Основной причиной трагедий стало нарушение элементарных правил поведения на железной дороге. Из 43 инцидентов 39 связаны с невнимательностью и переходом путей в неположенных местах, четыре человека получили удары электрическим током, пытаясь забраться на вагоны.

Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (25 фактов), 13 несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.

Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.

Фото: ВСЖД
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