Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось на 38,5%

За одиннадцать месяцев нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 43 случая травмирования граждан. Это на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.Основной причиной трагедий стало нарушение элементарных правил поведения на железной дороге. Из 43 инцидентов 39 связаны с невнимательностью и переходом путей в неположенных местах, четыре человека получили удары электрическим током, пытаясь забраться на вагоны.Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (25 фактов), 13 несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.Фото: ВСЖД