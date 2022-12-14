Взыскание алиментов с должника
Вопрос: «Какими способами можно взыскать алименты с должника?»
Татьяна Геннадьевна
Взыскание алиментов через работодателя должника
1. Необходимо передать исполнительный документ работодателю должника. Это может быть исполнительный лист, нотариальное соглашение или судебный приказ. Обращаться к приставам необязательно.
2. Написать работодателю заявление о взыскании алиментов с выплат должнику и указать свои реквизиты. Документы можно направить почтой.
3. Работодатель будет обязан удерживать сумму алиментов из зарплаты, отпускных, премий и возвращаемого НДФЛ сотрудника даже без его согласия.
4. В течение 3 дней после выплаты дохода алименты должны быть перечислены взыскателю — на счет или почтовым переводом.
Что нужно учесть:
- алименты рассчитываются с суммы выплат за вычетом НДФЛ;
- общая сумма по исполнительному листу не должна превышать 100 000 руб. Если она выше, то нужно обратиться к приставам.
- если алименты установлены в твердой сумме, работодатель обязан их индексировать.
Взыскание алиментов по судебному приказу
Судебный приказ - это документ, который выдается в порядке приказного производства. То есть взыскатель подает не иск, а заявление о выдаче судебного приказа. Так можно делать, если требование бесспорное.
Условия для взыскания алиментов по судебному приказу:
- Требование не связано с установлением или оспариванием отцовства.
- Алименты взыскиваются в долях от дохода.
- Другие лица не привлекаются.
Порядок действия для взыскателя:
1. Составить заявление о вынесении судебного приказа. Требование должно подтверждаться письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений. Госпошлины для взыскания алиментов нет.
2. Приложить документы: свидетельства о разводе и рождении детей, о регистрации ребенка по месту жительства взыскателя, наличии доходов у должника. Подать заявление мировому судье по месту жительства должника или истца.
3. Дождаться вынесения приказа. На это отводится 5 дней после поступления заявления в суд. Судебное разбирательство не проводится: судья не будет вызывать стороны, свидетелей и экспертов.
4. Копия судебного приказа направляется должнику. Он в течение 10 дней имеет право представить возражения - тогда приказ отменяется и нужно подавать иск.
5. Если возражения не поступят, приказ вступит в силу и будет играть роль исполнительного документа. Его можно передать в банк для списания денег со счета, отправить работодателю для удержаний из зарплаты или передать судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.