Взыскание алиментов с должника

Вопрос: «Какими способами можно взыскать алименты с должника?»

Татьяна Геннадьевна

Взыскание алиментов через работодателя должника

1. Необходимо передать исполнительный документ работодателю должника. Это может быть исполнительный лист, нотариальное соглашение или судебный приказ. Обращаться к приставам необязательно.

2. Написать работодателю заявление о взыскании алиментов с выплат должнику и указать свои реквизиты. Документы можно направить почтой.

3. Работодатель будет обязан удерживать сумму алиментов из зарплаты, отпускных, премий и возвращаемого НДФЛ сотрудника даже без его согласия.

4. В течение 3 дней после выплаты дохода алименты должны быть перечислены взыскателю — на счет или почтовым переводом.

Что нужно учесть:

- алименты рассчитываются с суммы выплат за вычетом НДФЛ;

- общая сумма по исполнительному листу не должна превышать 100 000 руб. Если она выше, то нужно обратиться к приставам.

- если алименты установлены в твердой сумме, работодатель обязан их индексировать.

Взыскание алиментов по судебному приказу

Судебный приказ - это документ, который выдается в порядке приказного производства. То есть взыскатель подает не иск, а заявление о выдаче судебного приказа. Так можно делать, если требование бесспорное.

Условия для взыскания алиментов по судебному приказу:

- Требование не связано с установлением или оспариванием отцовства.

- Алименты взыскиваются в долях от дохода.

- Другие лица не привлекаются.

Порядок действия для взыскателя:

1. Составить заявление о вынесении судебного приказа. Требование должно подтверждаться письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений. Госпошлины для взыскания алиментов нет.

2. Приложить документы: свидетельства о разводе и рождении детей, о регистрации ребенка по месту жительства взыскателя, наличии доходов у должника. Подать заявление мировому судье по месту жительства должника или истца.

3. Дождаться вынесения приказа. На это отводится 5 дней после поступления заявления в суд. Судебное разбирательство не проводится: судья не будет вызывать стороны, свидетелей и экспертов.

4. Копия судебного приказа направляется должнику. Он в течение 10 дней имеет право представить возражения - тогда приказ отменяется и нужно подавать иск.

5. Если возражения не поступят, приказ вступит в силу и будет играть роль исполнительного документа. Его можно передать в банк для списания денег со счета, отправить работодателю для удержаний из зарплаты или передать судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.