Смена власти в Монголии после акций протеста маловероятна

Демонстранты на центральной площади Улан-Батора во вторник начали формировать делегацию, члены которой войдут в состав совместной с правительством рабочей группы по расследованию дела о хищении каменного угля. Об этом в среду сообщил корр. ТАСС с места событий.На центральной площади имени Сухэ-Батора в монгольской столице проходят акции протеста, поводом для которых стало недовольство ходом расследования махинаций при экспорте угля из Монголии в Китай.Вчера в первой половине дня демонстранты провели краткую встречу с премьер- министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, который объявил о создании совместной рабочей группы, в которую войдут как представители властей, так и до сотни протестующих. После этого участники акции приступили к формированию своей делегации. Они разделились на несколько групп, периодически вспыхивали споры, главным образом между молодежью и старшим поколением. Часть участников акции собралась у памятника Сухэ-Батору и скандировала лозунги с требованием отставки парламента.Накануне к 17:00 местного времени (12:00 мск) акция приобрела более упорядоченный характер. Молодые люди расписывали листы лозунгами и раздавали их всем желающим. Периодически несколько волонтеров привозят и бесплатно разливают собравшимся горячий чай. По словам участников акции, в здании правительства уже готовится зал для заседания рабочей группы. Пока неизвестно, в каком формате пройдет ее заседание.Между тем, первые парламентские слушания по делу о масштабных хищениях при эскорте каменного угля в Монголии пройдут 21 декабря. Об этом заявил в среду спикер парламента страны Гомбожавын Занданшатар в эфире телеканала «Игл».«Первые открытые слушания по угольному делу пройдут 21 декабря. На них будет представлена информация о транспортировке каменного угля через границу с Китаем. Также будут оглашены статистические данные о добыче угля, таможенные данные, а также сведения о его стоимости и разнице в ценах», - сказал политик. Он добавил, что на слушаниях также будет обнародована информация о взаимодействии с Китаем в расследовании хищения.Монголия могла лишиться угля на сумму примерно в 120 млн долларов в результате хищений. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг, проанализировавшее фьючерсные контракты страны с КНР за январь.По его оценке, с монгольских складов на границе с Китаем пропало, предположительно, 385 тыс тонн угля. Пока правительство Монголии не опубликовало оценку стоимости угля, который недополучила страна.Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе выступления во вторник попытался убедить население в том, что экономическая ситуация скоро улучшится, и назвал смягчение требований КНР по проверке на границе «хорошей новостью».Агентство отмечает, что даже если Китай ослабит ограничения на импорт еще больше, есть много факторов, которые тормозят двустороннюю торговлю. Например, монгольская железная дорога до границы с Китаем пока не достроена. Кроме того, в Монголии действует другой стандарт железнодорожной колеи, поэтому на границе грузы приходится перекладывать в вагоны другого типа.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что Пекин готов оказать помощь правительству Монголии в расследовании о предполагаемых хищениях при экспорте угля в КНР, если такой запрос поступит от монгольских властей.Правоохранительные органы Монголии ведут как минимум 21 дело, связанное с хищениями при экспорте угля в Китай, фигурантами являются более 40 человек. Об этом в среду сообщает новостной портал «Ньюс» со ссылкой на столичного прокурора Т. Ариунболда.Раскрытие имен фигурантов дела о хищении угля является одним из требований протестующих, которые выходят на протесты в столице Монголии.Следственные органы Монголии обратились к китайским властям за помощью в расследовании. Прокурор подчеркнул, что пока дела не переданы в суд, поэтому говорить о виновности подследственных рано.Конференция правящей Монгольской народной партии (МНП), запланированная на 6 декабря, отложена в связи с прошедшими в Улан-Баторе акциями протеста. Об этом во вторник сообщил монгольский портал «Тайм».По его данным, члены партии получили уведомления о переносе мероприятия вечером в понедельник. Отмечается, что руководящий совет МНП обсудит возможную дату проведения и повестку дня конференции в онлайн- режиме.На конференции планировалось избрание нового генсека МНП. Правящая партия также должна была выдвинуть кандидатуры заместителей премьер- министра, министров и губернаторов областей.Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе брифинга в доме правительства во вторник сообщил, что президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на состоявшемся в понедельник заседании Совета национальной безопасности (СНБ) предложил распустить парламент и правительство и провести внеочередные выборы.Однако вопрос об отставке правительства и роспуске парламента Монголии не обсуждался на заседании Совета национальной безопасности.«На заседании Совета национальной безопасности состоялся обмен мнениями в связи с последними событиями. Отставка правительства и роспуск парламента не обсуждались. При этом президент сказал, что готов поддержать системные реформы, если их поддержит народ», - сказал глава монгольского правительства.Он добавил, что в понедельник протестующие выдвинули около 20 требований и предложений, в том числе о реформировании избирательной системы. Премьер-министр сообщил, что намерен обсудить возможные реформы с лидерами политических партий и общественных организаций.Люди, стоящие за масштабными хищениями угля, пытались использовать протесты в Улан-Баторе в своих целях. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.«Во время демонстрации горожане требовали назвать имена коррупционеров, причастных к хищениям угля. Однако воры попытались политизировать вчерашние протесты, поэтому общественность должна быть предельно бдительна в этом вопросе. Я твердо скажу, что не отступлю от своей борьбы. Я скажу это очень решительно похитителям угля, организовавшим демонстрацию», - подчеркнул политик.Он напомнил, что для решения проблемы хищений необходимо пристально следить за тем, совпадает ли количество добываемого и вывозимого из Монголии угля с данными китайской стороны. Именно по этой причине в госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой» правительство установило шестимесячный особый режим и ввело своего управляющего, добавил он. «Если в дело вмешивается политика, существует риск подкупа правительства, и так было всегда», - отметил премьер.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул важность проведения общественного слушания в монгольском парламенте по ситуации с экспортом угля и открытого информирования граждан страны.«Важно провести общественные слушания по вопросу угля в Великом государственном хурале Монголии и открыто информировать население», - написал Ухнаагийн Хурэлсух на свой странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).Он также отметил необходимость объективной оценки сложившейся ситуации.Ответом властей на протесты стало создание рабочей группы для диалога с демонстрантами, которую возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. В понедельник также состоялось экстренное заседание парламента, на котором обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения в столице. Однако после того, как люди мирно покинули район Дома правительства, рассмотрение данного вопроса было приостановлено, и законодательный орган, поддержавший изначально инициативу кабинета о введении ЧП, высказался за то, что необходимости в этом пока нет.Смена власти в Монголии после прошедших в столице акций протеста маловероятна, но борьба между основными политическими партиями усилится. Такое мнение выразил во вторник в интервью корр. ТАСС монгольский экономист и телеведущий Дамбадаржагийн Жаргалсайхан.«Что касается прогноза ситуации, то я думаю, что произошла акция протеста, нормальная для демократического общества. Народ недоволен, правительству придется ужесточить борьбу с коррупционерами. Я думаю, что это полезно для нашего общего дела. Это приведет к лучшему, мы выйдем на более высокий уровень управления страной. Смена правительства и роспуск парламента вряд ли произойдут. Усилится борьба между партиями», - заявил эксперт.По его словам, у прошедших протестов можно выделить три основные причины. К первой он отнес экономические факторы - граждане не довольны состоянием экономики после пандемии, высокой инфляцией, в особенности ростом цен на продукты и потребительские товары, падением курса национальной валюты.«Все это подтолкнуло людей к митингу, они внутренне были уже готовы для выражения протестных настроений. Вторая причина - многолетняя коррупция, с которой предыдущие правительства не сумели эффективно бороться. Никто из коррупционеров не понес ответственности, хотя разговоров о коррупции в земельном секторе и в добывающей отрасли было много», - отметил экономист.Он напомнил, что недавно в стране вспыхнули коррупционные скандалы, связанные с кредитами Монгольского банка развития, но особенно граждан возмутило дело о хищении угля. Третьей причиной протестов собеседник агентства назвал действия фигурантов последних коррупционных скандалов, среди которых, по его словам, высокопоставленные чиновники и политики от двух ведущих политических партий. Как считает эксперт, они были заинтересованы в нагнетании протестных настроений.«Их действия в свою очередь свидетельствуют о том, что нынешнее правительство решительно борется с коррупцией, поэтому лица, замешанные в коррупционных делах, почувствовали опасность. Коррупционеры пытаются таким образом отвести от себя гнев народа, даже ценою свержения действующего правительства. Хотя именно нынешнее правительство наиболее эффективно и открыто борется с коррупцией», - пояснил он.Власти Монголии смогли взять ситуацию с протестами в стране под контроль, и им вряд ли понадобится внешняя, в том числе российская, помощь. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Не думаю, что протесты могут сказаться на безопасности России, в частности, на границе. Коррупционная схема была связана с поставками угля в Китай, поэтому какие-то меры приняты могут быть приняты на китайской границе», - сказал собеседник агентства.

По его словам, протесты вряд ли приобретут настолько массовый характер, чтобы Монголии потребовалась помощь других государств, в том числе России. «Пока не вижу таких предпосылок. Похоже, что руководству страны удалось взять ситуацию под контроль», - отметил эксперт.

«Пока действия руководства Монголии представляются достаточно оперативными, адекватными и своевременными. Хочется надеяться, что они контролируют ситуацию и наладили диалог с протестующими», - добавил специалист. При этом, отметил он, ситуация в стране остается динамичной и требует постоянного мониторинга.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух потребовал от прокуратуры и правительства выполнить основное требование участвующих в протестах граждан и решить вопрос с расследованием дела о масштабных хищениях каменного угля - основного экспортного продукта страны. Об этом он заявил на состоявшейся в среду в Улан-Баторе встрече с членами кабинета министров, администрации президента, руководством Генпрокуратуры и силовых ведомств, сообщает информационный портал Игл.

«Президент указал, что протесты продолжаются уже четыре дня, но до сих пор правительство и правоохранительные органы не предприняли конкретных шагов для удовлетворения их (протестующих - прим. ТАСС) требований», - отмечается в сообщении. Ухнаагийн Хурэлсух также осведомился у собравшихся о причинах, по которым прокуратура не предала имена высокопоставленных коррупционеров гласности, и напомнил, что по запросу следствия замешанные в преступлениях депутаты парламента могут быть лишены неприкосновенности.

Лидер государства призвал участников совещания решить вопрос с протестами в кратчайшие сроки. В противном случае, указал он, существует риск досрочного роспуска парламента и отставки членов кабинета министров. Президент также потребовал от членов правительства выйти на центральную площадь Улан-Батора, где идет митинг, и напрямую пообщаться с протестующими.

Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Власти создали рабочую группу для диалога с участниками протестов, которую возглавил руководитель администрации правительства и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Парламент Монголии на экстренном заседании рассматривал возможность введения в Улан-Баторе чрезвычайного положения, но после того, как люди мирно покинули район здания правительства, решил, что необходимости в этой мере пока нет.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вышел к протестующим на центральной площади столицы страны и пообещал принять меры для разрешения проблемы хищений при экспорте угля.

В среду на центральной площади столицы четвертый день подряд собрались протестующие. В районе 14:00 (09:00 мск) к ним вышел премьер Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в сопровождении министра юстиции Хишгээгийна Нямбаатара. Политики пообщались с протестующими на крыльце главного входа дома правительства и пообещали создать рабочую группу по контролю за экспортом угля.

«На заседании кабинета министров создана рабочая группа. Будем работать с правоохранительными органами по вопросам, связанным с мошенничеством при поставках угля. Управление по борьбе с коррупцией и Управление разведки работают. Правоохранительные органы должны быть допущены к работе. В состав рабочей группы будут включены до ста человек из числа протестующих», - заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Одной из причин недовольства граждан ходом расследования - отсутствие официальных данных о его фигурантах. Протестующие считают, что среди них могут быть высокопоставленные политики. Глава правительства заверил участников митинга, что имена подозреваемых будут объявлены в ближайшее время.

После этого к микрофону начали выходить участники митинга и вновь высказали претензии и требования к правительству. В 15:00 люди начали расходиться, часть протестующих переместилась к памятнику Сухэ-Батора. В среду в акции приняли участие около тысячи человек.

Фото: montsame.mn