В районе Бурятии родители школьников сообщили, что с них будто требуют по несколько тысяч на проведение елки

В Джидинском районе подготовку к Новому году омрачила неприятная ситуация. Родители школьников в Петропавловке пожаловались на высокую стоимость празднования школьных елок. По их словам, с сельчан просят по несколько тысяч рублей.

«Хотелось бы узнать, почему и с какого времени школьная елка стала платной? В Петропавловской СОШ №1 мероприятие проводит ЦДОД (прим. ред. - центр дополнительного образования ) с параллели собирают 7000 рублей. В ДШИ (прим. ред. - детская школа искусств) также вход платный и, самое главное, всем явка строго обязательна! А что будет дальше? Платный вход в школу? Дети ждут этого праздника с каким нетерпением, а здесь, получается, хотят нажиться на детях?»

- возмущаются жители в группе «Джида-инфо 24/7».



На вопросы родителей ответила руководительница управления образования Джидинского района Ольга Прушенова.

«Проведение школьных ёлок всегда было и остается бесплатным, однако любое театрализованное представление с приглашением профессиональных артистов или аниматоров будет платным. В этом году Петропавловская СОШ №1, чтобы доставить детям новогоднюю радость планировали пригласить артистов из КСК, ДШИ. Но, в любом случае, класс на свое усмотрение может отказаться от представления и обойтись своими силами или просто ограничиться мероприятиями в классе, подарками»,

- привели ее слова в группе «Джида-инфо 24/7».



Фото: "Номер один"