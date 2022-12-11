Общество 11.12.2022 в 16:50

В Улан-Удэ дедушка жил в пристройке и отказывался от дома престарелых, чтобы не бросать питомцев

Одинокого пенсионера вместе с его собаками приютили зооволонтеры из приюта «Надежда»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ дедушка жил в пристройке и отказывался от дома престарелых, чтобы не бросать питомцев

В Улан-Удэ пару дней назад бурятские волонтеры рассказали печальную историю жителя Николая Ивановича. Одинокий 69-летний дедушки живет в автомобильной будке и содержит 10 собак.

«Он отказывается переезжать в дом престарелых, ведь тогда его четвероногие друзья останутся совсем одни. Когда-то он жил в бане на участке бывшей пилорамы, но она сгорела, но Николай Иванович не смог предать и бросить своих питомцев. И остался на этой территории. На тот момент у него было 4 собаки и 2 кошки, а потом он приютил ещё одну собаку, которая ощенилась. Сейчас, у него совсем безвыходное положение, ведь его пенсию арестовали из-за штрафов за самовыгул собак, жить ему не на что, кормить собак нечем»,

- рассказали в «Собаке счастья».


 Как выяснилось, дедушка подкармливал еще и бездомных кошек. Потом их забрали к себе соседи. К слову, соседи все время пытались помочь Николаю Ивановичу – поддерживали пенсионера и помогали кормить питомцев.

«С помощью Эржены Чимитцыреновой, депутата Народного Хурала, удалось восстановить пенсию, но здоровье Николая Ивановича уже подкашивает и ему все тяжелее ухаживать за своими питомцами»,

 - добавляют активисты.
Как выяснилось, на сегодняшний момент всех питомцев дедушки забрал к себе приют «Надежда». Также они дали ему временное место проживания, чтобы он просто не замёрз в этой автомобильной будке.

«Пока решается судьба дедушки, он будет жить в приюте, но у нас огромная просьба к вам помочь его питомцам. Им очень необходим корм, крупы, мясокостное, любая помощь. Представьте, что внезапно вам нужно прокормить 5 взрослых собак и 5 щенков? Это очень большая нагрузка на приют, который итак содержит огромное количество собак»,

- обращаются к жителям из фонда «Собака счастья».
Помочь вы можете по реквизитам ниже, либо привезти корм в центр города, предварительно связавшись по телефону 89676200998

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

 Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: pixabay.com,скриншот

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