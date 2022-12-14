Общество 14.12.2022 в 09:00

Место встречи изменить нельзя

В Улан-Удэ большой праздник!
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Текст: Номер один
Место встречи изменить нельзя

Ровно год назад свои двери открыл первый за долгое время вытрезвитель. За этот период учреждение гостеприимно приняло у себя почти 2 тыс. благодарных клиентов. Заведение, не нуждающееся в рекламе, за короткий срок стало весьма популярным местом отдыха перебравших граждан. 

Радоваться здесь, конечно, нечему. Алкоголь продолжает уносить жизни, становится причиной трагедий и преступлений. Но при этом наличие вытрезвителя в Улан-Удэ позволяет спасти хоть какое-то количество злоупотребивших граждан.

К слову, вытрезвитель, подводя итоги года, привел любопытную статистику: среди всех пациентов с жестким отрывом преобладают мужчины – 1808 человек. Женщин, попавших в учреждение, – всего 95.

Впереди новогодние каникулы, традиционно славящиеся наличием массы алкоголизированных товарищей на улицах столицы Бурятии. Вряд ли мощностей вытрезвителя хватит, чтобы принять всех. Поэтому мы предлагаем ввести процедуру предварительной записи.

Представляете, как будет удобно? Заходите на Госуслуги, выбираете день, когда собираетесь наклюкаться, записываетесь заранее и в час «Х» вас ждет забронированное место в вытрезвителе!

А вообще сотрудники учреждения, конечно, призывают граждан не злоупотреблять: «Риск получения травм, обморожений и других несчастных случаев в состоянии опьянения в холодное время года особенно высок. Просим соблюдать меры безопасности и вести здоровый образ жизни!».

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