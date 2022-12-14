Жителя Бурятии наказали за утонувшее в реке ружье

57-летнего жителя Баргузинского района Бурятии привлекли к административной ответственности за утрату оружия. Как рассказали в Росгвардии, мужчина, переплывая реку Баргузин на деревянной лодке, утопил принадлежавшее ему двуствольное ружье марки ТОЗ 16 калибра. Поиски утонувшего оружия результатов не дали.За нарушение правил хранения и ношения оружия, повлекшее его утрату, суд лишил мужчину права владения оружием сроком на 1 год.Росгвардия напоминает, что утрата и хищение оружия по вине владельца влечет за собой административную, а в ряде случаев – и уголовную ответственность.Фото: «Номер один»