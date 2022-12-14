Общество 14.12.2022 в 14:17

В районе Бурятии из-за отсутствия спортзала дети ходят на платный каток

Уроки физкультуры бьют по карману. Родители школьников из Гусиноозерска озадачены  
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии из-за отсутствия спортзала дети ходят на платный каток

В Селенгинском районе родители школьников столкнулись с неудобствами. Речь идет об общеобразовательной школе в Гусиноозерске. В учебном учреждении отсутствует свой спортзал. В связи с этим ранее уроки физкультуры проводили в местном спорткомплексе имени Бадмаева. С наступлением зимы занятия стали вести на катке. По словам родителей, в учреждении платный прокат коньков, который они оплачивают из своего кармана.

«У меня такой вопрос: когда в СОШ №1 сделают спортзал, почему наши дети должны ходить на урок физкультуры на каток, за прокат коньков платить деньги?»

- спрашивают родители.

От имени Средней общеобразовательной школы №1 Гусиноозерска отвечают, что сейчас все уроки проводить в спорткомплексе не представляется возможным, так как там проводятся занятия спортивных секций и соревнования районного и республиканского уровней.

«Расписание секций достаточно плотное. Поэтому часть уроков мы проводим на катке. Около 50% детей приносят собственные коньки. В школе есть несколько пар коньков и лыж, которыми могут воспользоваться желающие. Вопрос о спортзале постоянно будируется как администрацией школы, так и родительской общественностью»,

- приводят слова директора СОШ №1 Гусиноозерска в группе «Селенга-инфо 24/7».
Судя по вопросу родителей,  не всем хватает коньков и лыж от школы. Как отмечают в ответе, сейчас по инициативе начальника РУО Антохоновой и при поддержке главы района выделено 8 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания школы, где, в том числе, будет и спортзал.

Фото: pixabay.com
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Гусиноозерск школьники

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