Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами

Тему нападений собак в очередной раз в Хурале Бурятии подняла депутат Эржена Чимитцыренова. По ее словам, из-за похолодания и начала брачного сезона у животных проблема снова начинает обостряться.- Все мы с вами помним нападение в Зверосовхозе. После тех инцидентов были организованы автобусы для школьников. Но с потеплением их убрали, и на сегодняшний день ровным счётом повторяется история безумства власти города. Контроля за самовыгулом нет, бездомные собаки сбиваются в стаи, продолжается выброс населением новых коробок со щенками и котятами. А дети снова ходят километровые расстояния, чтобы попасть в школу, - рассказала она. - Что делает администрация города? Она судится с потерпевшими тех годов, с детьми, которые были покусаны собаками, чтобы не уплачивать им мизерную компенсацию.Депутат предложила усилить контроль за безнадзорными и «хозяйскими» собаками и организовать подвоз школьников, в том числе в поселке Забайкальский.Фото: «Номер один»