Общество 15.12.2022 в 11:50

Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами

Депутат Хурала раскритиковала работу городских властей по проблеме бродячих животных
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами
Тему нападений собак в очередной раз в Хурале Бурятии подняла депутат Эржена Чимитцыренова. По ее словам, из-за похолодания и начала брачного сезона у животных проблема снова начинает обостряться.

- Все мы с вами помним нападение в Зверосовхозе. После тех инцидентов были организованы автобусы для школьников. Но с потеплением их убрали, и на сегодняшний день ровным счётом повторяется история безумства власти города. Контроля за самовыгулом нет, бездомные собаки сбиваются в стаи, продолжается выброс населением новых коробок со щенками и котятами. А дети снова ходят километровые расстояния, чтобы попасть в школу, - рассказала она. - Что делает администрация города? Она судится с потерпевшими тех годов, с детьми, которые были покусаны собаками, чтобы не уплачивать им мизерную компенсацию.

Депутат предложила усилить контроль за безнадзорными и «хозяйскими» собаками и организовать подвоз школьников, в том числе в поселке Забайкальский.

Фото: «Номер один»
Теги
собака хурал мэрия

Все новости

В Улан-Удэ состоится просветительский марафон по тибетской медицине
15.12.2022 в 12:30
В Бурятии наступило время соискателей работы
15.12.2022 в 12:15
В Ангарске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли люди
15.12.2022 в 12:11
В Хурале Бурятии посетовали на низкую явку депутатов
15.12.2022 в 12:05
В Бурятии фура расплющила легковушку
15.12.2022 в 11:59
Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами
15.12.2022 в 11:50
Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок
15.12.2022 в 11:22
В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком
15.12.2022 в 11:16
Депутат Хурала Бурятии: Новокижингинск замерзает из-за пустующих квартир
15.12.2022 в 11:06
Жительница Бурятии огрела сожителя табуретом
15.12.2022 в 10:52
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ состоится просветительский марафон по тибетской медицине
Он даст возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов тибетской медицины
15.12.2022 в 12:30
В Бурятии наступило время соискателей работы
Уровень безработицы в республике заметно снизился, на одного безработного приходится до семи-восьми вакансий
15.12.2022 в 12:15
В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком
Депутат Хурала призвал усилить меры безопасности в местах складирования шлака
15.12.2022 в 11:16
Глава минприроды РФ о дамбах в Улан-Удэ: «Работы ведутся с опережением графика»
Здесь исключены поставка иностранного оборудования, работа с инертными материалами и тяжелой техникой
15.12.2022 в 10:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru