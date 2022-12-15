В Бурятии судебные приставы добились замены жилья детям-сиротам

В Бурятии пять сирот из Прибайкальского района в свое время получили квартиры по договорам социального найма из специализированного жилого фонда, но жилье оказалось «убитым». В несущих стенах квартир были трещины, в углах сырость, из-за неисправностей в электропроводке било током, а из вытяжки бежала вода. Добавлялись проблемы и в зимний период: в помещениях было холодно, а стены под окнами обмерзали. Многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции.Суд, в который обратились прибайкальцы, пришел к выводу, что квартиры не пригодны для постоянного проживания и не соответствуют требованиям, установленными санитарными и техническими правилами и нормами. Поэтому сиротам министерством социальной защиты населения Бурятии должны быть предоставлены иные жилые помещения, пригодные для проживания и отвечающие требованиям действующего законодательства.«Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Ответственные лица неоднократно предупреждались судебным приставом-исполнителем, что за неисполнение решения суда грозит уголовная ответственность. После принятого комплекса мер сиротам было предоставлено новое жилье. Новый год они смогут отметить в новых квартирах», - отметили республиканском управлении УФССП по Бурятии.Фото: УФССП по Бурятии