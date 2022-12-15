Общество 15.12.2022 в 17:35

В Бурятии судебные приставы добились замены жилья детям-сиротам

Ранее пятеро жителей Прибайкальского района получили «убитые» квартиры по договорам социального найма
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Текст: Номер один
В Бурятии судебные приставы добились замены жилья детям-сиротам
В Бурятии пять сирот из Прибайкальского района в свое время получили квартиры по договорам социального найма из специализированного жилого фонда, но жилье оказалось «убитым». В несущих стенах квартир были трещины, в углах сырость, из-за неисправностей в электропроводке било током, а из вытяжки бежала вода. Добавлялись проблемы и в зимний период: в помещениях было холодно, а стены под окнами обмерзали. Многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

Суд, в который обратились прибайкальцы, пришел к выводу, что квартиры не пригодны для постоянного проживания и не соответствуют требованиям, установленными санитарными и техническими правилами и нормами. Поэтому сиротам министерством социальной защиты населения Бурятии должны быть предоставлены иные жилые помещения, пригодные для проживания и отвечающие требованиям действующего законодательства.

«Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей.  Ответственные лица неоднократно предупреждались судебным приставом-исполнителем, что за неисполнение решения суда грозит уголовная ответственность. После принятого комплекса мер сиротам было предоставлено новое жилье. Новый год они смогут отметить в новых квартирах», - отметили республиканском управлении УФССП по Бурятии.

Фото: УФССП по Бурятии  
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юстиция приставы сироты

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