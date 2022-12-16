У-УАЗ передаст МЧС вертолеты для работы в Арктике

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех). Он ознакомился с работой основных производственных цехов предприятия, а также оценил ход приемо-сдаточных испытаний вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, которые будут переданы МЧС России уже до конца года.Соглашение между МЧС России и Улан-Удэнским авиационным заводом было подписано на VI Восточном экономическом форуме в 2021 году. Документ предусматривает поставку спасательному ведомству четырех арктических вертолетов – по два в 2022 и 2023 годах, сообщает пресс-служба госкорпорации.«Вертолеты в арктической версии незаменимы для проведения спасательных работ в северных широтах. Новые Ми-8АМТШ-ВА предназначены для арктических звеньев МЧС. Эти подразделения создаются для проведения спасательных операций в Арктическом регионе России и обеспечения безопасности Северного морского пути. Воздушные суда будут использоваться для санитарной эвакуации и доставки спасателей в самые отдаленные и труднодоступные районы, а также при тушении природных пожаров», – сказал глава МЧС Александр Куренков.«Специалисты владеют технологиями, которые нам просто необходимы. Очень приятно, что все на таком уровне, все отечественное. Те вертолеты, которые мы получаем в арктическом исполнении, абсолютно отработаны, мы сейчас это увидели как в воздухе, так и на земле. Два вертолета буквально 25 декабря будут сданы министерству, и в следующем году мы получим еще две машины. Экипаж уже прошел подготовку, у нас в принципе для приема этих вертолетов все готово», - отметил Александр Куренков.Мощности завода и его разработки представили управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов и глава Бурятии Алексей Цыденов, рассказали в пресс-службе правительства республики.«Очень рады, что у нас есть завод, который может давать очень качественную продукцию для заказчиков с разными задачами, функциями и обязанностями. Наши вертолеты могут спасать людей, тушить пожары, перевозить грузы в различных климатических и географических условиях. Поэтому мы стараемся, поддерживаем завод по социальным программам, внешнему обеспечению», - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава МЧС Александр Куренков выразил готовность продолжить сотрудничество с заводом, отметив новые разработки. «Заинтересовала также машина Ка-226Т, которая также делается на этом заводе. При посещении, например, Мурманска и Архангельска мы видим особенности исполнения полетов в этой зоне. Их использование подтверждено практикой. Министерство чрезвычайных ситуаций очень заинтересовано в таких машинах в виду того, что система модульная. Можно использовать как медицинское исполнение, так и эвакуационное. Поэтому эта машина для МЧС очень важна», - отметил Александр Куренков.«Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета до 1100 километров – машина с двумя медмодулями и четырьмя сопровождающими на борту может провести в воздухе до семи часов без дозаправки. Кроме того, машины оснащены морскими спасательными костюмами, что позволяет использовать вертолеты для работы на Северном морском пути», - пояснили в госкорпорации Ростех.Ми-8АМТШ-ВА отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа. Система подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах до -60 градусов.«Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета до 1100 километров – машина с двумя медмодулями и четырьмя сопровождающими на борту может провести в воздухе до семи часов без дозаправки. Кроме того, машины оснащены морскими спасательными костюмами, что позволяет использовать вертолеты для работы на Северном морском пути», - говорит индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.– одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8500 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.(входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.Фото: egov-buryatia.ru