В Улан-Удэ жена погибшего работника в одиночку борется с флагманом бурятской экономики

30 апреля 2022 года утром в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода, рядом с установкой штамповочного молота, было обнаружено тело 36-летнего кузнеца-штамповщика с травмой головы. Разборки в том, кто виноват в случившемся, идут до сих пор.Большое хозяйство, необшитый холодный дом с голыми потолками и трое детей ожидали за металлическими воротами. Меня встретила хрупкая женщина - Алевтина Анатольевна Родионова. До этого они жили в совсем небольшой квартире. Дети росли, места становилось мало. Всего полтора года назад семья приобрела дом в кредит. Строили планы, начали делать ремонт. Счастливой полной семьей отпраздновали Новый год. Теперь праздник не будет так ярок и красочен.Алевтина и Александр полюбили друг друга с первого взгляда. Совместно прожили прекрасные 12 лет. Познакомились в том самом, 123-м цехе, где вместе работали еще с 2007 года. Каждый день вместе на работу, каждый вечер вместе с работы. Всегда и везде неразлучны. Но два года назад группу Али перевели в другой корпус. Александр вместе со штамповкой и литейкой остался работать на старом оборудовании на своем месте.Все произошло утром в субботу. Алевтина была записана на смену, но не сразу узнала, что ее мужа тоже вызвали работать. Срочные детали не могли ждать до понедельника.- Я его вечером спросила: «Ты завтра работаешь?». «Да работаю. Детали срочные мастер просит сделать, я пятитонник (пятитонный пресс. – Прим. ред.) занял». Утром мы поехали с ним на работу, прошли проходную, он еще спросил меня: «Ты долго будешь? Я-то быстренько и домой». Это было последнее, что он мне сказал.Саша пошел в свой корпус, Алевтина в свой. Тогда никто и подумать не мог, что случится в ближайшее время. Двое кузнецов-штамповщиков Юрий и Алексей во время работы услышали странный, нехарактерный хлопок за соседним кузнечно-штамповочным прессом. На том самом пятитоннике работал Александр. Алексей прокричал:- Саня! Там же Саня!Пока в одном корпусе началась суматоха, Алевтина в другом, ничего не подозревая, резала металл. Прибежала толпа народу. Все стало сразу понятно. Что-то с Сашей случилось. Все молчали, только директор смог выдавить из себя: «Его больше нет». У Алевтины началась истерика.По словам Алевтины, первые дни начальство цеха поддерживало вдову, говорили, что Саша все сделал правильно. Что он точно поставил «бабу» на замки, не дающие ей упасть. Но позже они резко поменяли свое мнение.На кузнечно-штамповочном участке была установлена камера видеонаблюдения. Но записи ни жене, ни родной матери не показали. Единственный, кому удалось их просмотреть, это юрист.- Запись с камер нам не показывают, ни мне, ни Алевтине. Говорят, что уже все расследовали, и не понимают, зачем нам все это смотреть. Мол, мы же все равно не понимаем всего процесса работы. Так отцу покажите. Николай вместе с сыном работал на заводе. Он 20 лет отпахал кузнецом-штамповщиком, собаку съел в этом деле, - говорит Марина Михайловна, мать Александра.Долгое время Алевтина Николаевна была не в самом лучшем состоянии. Несколько месяцев не работала.- Завод пригласил нас на комиссию. Мне было очень тяжело морально, я не смогла пойти. Мы отправили туда отца Саши Николая Ивановича. Как оказалось, никакого расследования особо и не было. Собрались представители завода, трудовой инспекции и т. д. и уже голосованием решали, кто виноват в гибели моего мужа. Представитель профсоюза была за версию о грубом нарушении техники безопасности.На заводе имеется определенная система электронных пропусков, фиксирующая время прихода и ухода сотрудников с работы. Для того, чтобы данное время было учтено как рабочее, при выходе сотрудника в выходные и праздничные дни он должен заранее подать заявку на включение его в список работающих в это время. Александр был записан на понедельник, но из-за того, что надо сделать срочные детали, вышел на работу в субботу. Почему тогда он пошел?- Любой может зайти. Блокируется у нас пропуск лишь когда ты на больничном или в отпуске. Одно время выдавали карточки выходного дня, что ты действительно записан на субботу, и только тогда тебя пропускали. Потом эту систему убрали. У нас же у всех план горит, гонят: «быстрее-быстрее», «работайте в субботу, воскресенье». Никого не волнует, что у тебя выходной, семья, дети. Даже если бы Саша не пошел, значит, это случилось бы с другим штамповщиком, - заключает Алевтина со слезами на глазах.По итогу Александра пропустили через проходную, затем к работе допустил его и мастер десятой группы. Но сейчас на заводе заявляют, что работник сам виноват - зачем вышел, раз не записывался.Юрист просмотрел запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как Александр убедился, что «баба» (большая движущаяся часть пресса) молота встала на замки, обошел всю конструкцию. В самом центре лежала деталь вместе со штампом, которую без ручных усилий никак оттуда не перенесешь. Нет устройства для отката детали из-под пресса. Приходилось после штамповки руками проколачивать. Саша проколотил несколько раз деталь, но «баба» сорвалась с замков и упала прямо на него. А сорвалась, потому что «баба» молота, по мнению юриста, ходила не ровно от низу до верху, а шаталась из стороны в сторону. Соскользнула с замков, так как от них там одно название. Что от основного заводского замка, что от дополнительного, установленного заводом.В цехе одним рядом стоят друг с другом молоты разных тонн. Неподалеку находился еще один рабочий на трехтоннике. Когда «баба» на его прессе упала, это могло дать вибрацию на зафиксированный, но расшатанный от старости штамповочный пресс Александра. Сотрудники утверждают, что от падения этих махин корпус ходит ходуном. Могла сработать вибрация и «баба» слетела с замков.- Когда она встает на замки, воздух из нее выходит. Если бы не встала, то она бы дальше медленно спускалась, а тут встала на замки и от колебания сорвалась. Представляете, в каком состоянии там голова была, весь удар на нее пришелся.Впрочем, после трагедии оборудование сразу отремонтировали, поставили все необходимые метки.Проблема висела в воздухе почти три месяца. После трагедии сразу выдали акт о несчастном случае на производстве. Который, по словам Алевтины, под собой подразумевает, что по истечении трехмесячного срока семья не может далее никуда обратиться и ничего сделать. Руководство завода сразу стало болеть и уходить в отпуска. Но родственники успели подать жалобу в трудовую инспекцию. Сейчас завод не согласен с тем, что Алевтина вынуждена начать новое уголовное расследование. Мол, все уже расследовали и это точно был несчастный случай по вине работника.- Когда мы юриста наняли, он стал вести с заводом переговоры. Составил бумагу о компенсации и начал договариваться мирно. Я там много лет работаю, всех хорошо знаю. Не хотелось ни с кем ругаться. Юрист три месяца вел с ними переговоры. А они все время тянули. То из Москвы ответ не получили, то сами не решили, какую компенсацию нам выдать, - поясняет Алевтина Анатольевна.Затем юрист обратился в трудовую инспекцию о несогласии с актом. Потребовал открыть новое расследование. На что трудовая инспекция в письменной форме отказала. Но семья была категорически не согласна с актом.- Мы считаем, что они просто, закрыв глаза и ничего не расследуя, написали, что он не должен был даже руку подставлять под этот пятитонник. А как не подставлять, когда ее по-другому никак не проколотить. Всю жизнь так все делали и делают, - недоумевает мама Марина Михайловна.5 декабря состоялось первое судебное заседание. Со стороны семьи в зале присутствовали шесть человек. Парни, которые работали с Александром в одном цехе, и его отец. Все они дали показания, что пятитонник находился в ужасном состоянии. Замки зафальцованы, агрегат шатался из стороны в сторону, «баба» сорвалась из-за вибрации. Но большую часть свидетелей суд сразу отсеял. Так как некоторые его коллеги, работающие в литейном, оказалось, параллельно ведут свое судебное разбирательство. Уже несколько лет пытаются доказать вредность на рабочем месте. Работают напрямую со свинцом, но завод вредность не признает. Один из них, Павел Алексеев, прошел медицинский осмотр, по результату которого в его крови обнаружено 85% свинца при норме в 5%.Судебный процесс еще идет. В понедельник состоялось второе заседание. Завод придерживается версии, что Александр сам не поставил «бабу» на замки. Юрист потребовал видеозапись с места трагедии, документы на оборудование и журнал ремонта. В суде представители завода показывали фотографии уже отремонтированного оборудования, утверждая, что оно всегда таким было. Фотографии оборудования (до) имелись в деле, но потом куда-то исчезли. Также юрист завода в суде говорил, что они неоднократно пытались связаться с пострадавшими, но те не идут на контакт. Удивительно, как тяжело связаться с человеком, который 15 лет работает у них под носом.Сейчас прокуратура заставила Следственный комитет возбудить новое уголовное дело по статье «халатность».- Комиссией, в состав которой вошли государственный инспектор труда и другие представители отрасли, определено, что причиной несчастного случая на производстве послужила грубая неосторожность и нарушение правил безопасности со стороны самого работника. Вместе с тем в рамках уголовного дела по вопросам о причинах несчастного случая будет проводиться технологическая экспертиза, которая готова к назначению в ближайшее время. Окончательное правовое решение по делу будет принято с учетом выводов экспертов, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.Между тем сторона погибшего намерена добиваться признания того факта, что Александр невиновен в случившемся.- Мы хотим, в первую очередь, признания вины заводом. Чтобы они признали, что виноваты в его смерти. Сашу обвинили в несоблюдении техники безопасности. Он 16 лет работал там. Всегда был аккуратен. Профессионал своего дела - так, как он детали делал, никто больше не мог. Никогда не пил даже. Очень внимателен, - рассказывает Марина Михайловна.После случившегося по всем корпусам распространили приказ напомнить о технике безопасности.Алевтине пришлось пережить не только утрату самого родного человека, но и косые взгляды со стороны из-за судебных процессов. После долгого разговора о случившемся Алевтина не выдержала и расплакалась, вспоминая, как провожали Александра:- Похоронили его в закрытом гробу. Мы были даже не в состоянии Сашу мертвым видеть, побоялись смотреть, что там. В каком состоянии было тело после падения молота. А теперь я очень жалею. До сих пор его жду с работы. Не попрощалась…- Руководством предприятия оказана помощь семье трагически погибшего сотрудника У-УАЗ в части компенсации расходов на погребение. Между тем, вопрос компенсации морального вреда, заявленного членами семьи в размере 17,5 млн. руб., остается до настоящего времени не урегулированным.В ходе переговоров с представителем семьи в качестве материальной помощи была предложена выплата денежных средств в общей сложности в размере 2,5 млн рублей, однако данное предложение не было принято.В настоящее время по инициативе пострадавших в судебном порядке обжалуется акт о несчастном случае, с которым они не согласны в части выводов комиссии о нарушениях техники безопасности со стороны пострадавшего при работе на оборудовании, а также возбуждено и расследуется уголовное дело, что существенно осложняет процедуру переговоров.Надеемся, что совместно с представителями семьи погибшего нам удастся найти оптимальный вариант компенсации, а в случае не достижения такого согласия точку в определении ее размера поставит суд.Еще раз приносим семье и близким погибшего наши самые глубокие соболезнования.Фото: из архива семьи погибшего