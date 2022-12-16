Бичурский район стремительно меняется к лучшему

Закуплено современное школьное оборудование на сумму около 30 млн рублей: парты, стулья, шкафы, стеллажи, интерактивные доски, ноутбуки и многое другое.







В Бичурский район прибыли 5 новых школьных автобусов марок «ГАЗ» и «ПАЗ» различной вместимости. Их распределили в школы села Бичура (№1, №3 и №4), Малого Куналея и Кирети.



- Расширение парка дорожной техники позволяет нам выполнять задачу, поставленную главой Бичурского района Василием Смолиным, – максимально оперативно реагировать на обращения, сигналы жителей о необходимости выполнения ремонтных работ на том или ином участке дорожной сети, – пояснил Артем Митапов.







В Бичурском районе завершен первый этап ремонта региональной дороги от Билютая до Подлопаток. "Ремонт данного участка дороги не производился ни разу», - отметил Евгений Луковников, зампред Правительства Бурятии.



Для дальнейшего развития пассажирских перевозок глава Бичурского района Василий Смолин в ходе недавней встречи с Алексеем Цыденовым обратился с просьбой о приобретении еще одного нового автобуса, который очень нужен жителям.







В 2023 году и последующих годах развитие инфраструктуры Бичурского района будет продолжено. Администрацией подготовлены заявки на участие в федеральных программах «100 дворов», «Комплексное развитие сельских территорий», проектно-сметная документация (ПСД) на капитальный ремонт школ в селах Бичура, Узкий Луг, Билютай, Харлун на общую сумму свыше 200 млн рублей. Строительство школ в селе Буй и улусе Шибертуй планируется на 2024-2025 годы.







Официальное открытие школы в ул. Дунда-Киреть Бичурского района



Бичурский район активно привлекает средства на развитие социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры по федеральным и республиканским программам. Ежегодно строятся новые объекты, проводится реконструкция уже имеющихся, ремонтируются дороги и улицы в поселениях. Не стал исключением и уходящий 2022 год, рассказал заместитель главы муниципалитета Артем Митапов.- В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) сразу для двух средних школ села Бичура - № 1 и № 2 – построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ). Стоимость каждого составляет 21 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт Центрального стадиона на сумму около 46 млн рублей. Это качественный рывок вперед в создании современных условий для развития спорта, здорового образа жизни взрослых и детей, проведения соревнований и культурно-массовых мероприятий, – отметил Артем Митапов.По его словам, значимым достижением 2022 года стало начало строительства в Бичуре нового здания Детской школы искусств. Общая стоимость возведения и оборудования этого долгожданного объекта составит около 104 млн рублей, из которых большинство привлечено по программе КРСТ, а часть собрали сами бичуряне. На проектирование теплотрассы 600 тыс рублей выделил депутат Народного Хурала, известный меценат Валерий Доржиев.Но не все пошло гладко. Подрядчик, выигравший торги в феврале, не обеспечил заданных темпов строительства. Его пришлось заменить. Новый подрядчик интенсивно ведет работы, наверстывая упущенное предшественником время.После завершения строительства Детской школы искусств преподаватели и юные дарования получат здание площадью около 1000 кв. метров. На первом этаже разместятся административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, концертный зал на 100 мест. На втором – мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии. Для маломобильных граждан проектом предусмотрен лифт.По программе КРСТ проведен капитальный ремонт районного Дома культуры (21 млн рублей), завершается ремонт детского сада «Подснежник» (22 млн рублей).Новой для Бичурского района, как и для всей Бурятии, стала федеральная программа «1000 дворов». Решение о реализации в республике ее пилотного проекта за счет единой дальневосточной субсидии было принято в ноябре 2021 года. И «первый блин» не вышел комом!Как рассказал Артем Митапов, в рамках программы «1000 дворов» в Бичурский район удалось привлечь 26 млн рублей, на которые построены и введены в эксплуатацию 11 спортивно-игровых площадок. Самая крупная – в селе Бичура стоимостью 7 млн рублей. Десять остальных – около 2 млн рублей каждая – в селах Малый Куналей, Поселье, Буй, Новосретенка, Окино-Ключи, Петропавловка, Потанино, Елань, улусах Шибертуй и Дунда-Киреть.Все площадки включают горку, качели, комплекс для лазания, карусель, качалки, зону воркаута. На площадке в Бичуре наряду со всем перечисленным оборудовано пространство для игры в мяч.По федеральному проекту «Комфортная городская среда» проведено благоустройство сквера «Молодежный» в райцентре - построено ограждение стоимостью около 700 тыс рублей. Во дворе дома по ул. Ленина, 239 выполнены работы на 600 тыс рублей: сделаны подъезды к дому, установлены скамейки для отдыха жильцов, урны для поддержания чистоты. В Малом Куналее обустроено общественное пространство в центре села, построена сцена. Стоимость работ составила около 300 тыс рублей. В улусе Шибертуй также проведено благоустройство общественной территории на 300 тыс рублей, установлены малые архитектурные формы.Масштабные работы ведутся по федеральной программе «Модернизация образования». Завершен капитальный ремонт школ в улусах Дунда-Киреть (41,3 млн рублей) и Гочит (10,04 млн рублей), селе Елань (19,9 млн рублей), школьного спортзала в селе Узкий Луг (10,3 млн рублей). На заключительной стадии находятся ремонтные работы в школе села Поселье (18,9 млн рублей), их завершение планируется до конца 2022 года.Администрация Бичурского района оперативно решала вопросы отвода земельных участков под строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селе Слобода и поселке Сахарный Завод, отметил Артем Митапов. Стоимость каждого ФАПа составила 5 млн рублей.Районная власть совместно с руководством Бурятии целенаправленно готовилась к отопительному сезону 2022-2023 годов. На условиях софинансирования с республиканским бюджетом на обеспечение безаварийной работы коммунальной инфраструктуры направлено более 8 млн рублей. За счет этих средств произведена замена двух котлоагрегатов центральной котельной села Бичура, которая отапливает многоквартирные дома, два детских сада, гостиницу «Нива», районный Дом культуры и библиотеку, административные здания и объекты малого бизнеса. Выполнен ремонт изношенных участков теплотрассы к детскому саду «Рябинка». Новый котел установлен в школе села Буй. В Новосретенке произведен ремонт теплотрассы, ветка которой обеспечивает теплом сельскую администрацию, школу, детский сад.Особое значение для Бичурского района имеет федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», убежден Артем Митапов. Протяженность дорог в муниципалитете – свыше 500 км. Большинство из них с грунтовым покрытием. Поэтому власти и жителя района очень признательны главе Бурятии Алексею Цыденову за дополнительное финансирование из республиканского бюджета, которое позволяет преодолевать сложности, связанные с наступлением дождливого периода в регионе.В частности, на приобретение новой дорожной техники Бичурский район получил 30 млн рублей в 2022 году. Был закуплен грейдер за 15 млн рублей и комбинированная дорожная машина. Она чистит и сразу же отсыпает дороги, а также может использоваться для перевозки грузов.Администрацией района ежегодно выделяются средства на устройство освещения на муниципальных дорогах. С 2020 по 2022 год включительно произведено устройство более 12 км линий освещения в селах Бичура, Поселье, Буй, Малый-Куналей, улусе Харлун и других поселениях. Для безопасности детей вблизи образовательных учреждений обустроены пешеходные переходы, установлены знаки, светофоры Т-7, освещение, искусственные неровности.В сфере внутрирайонных пассажирских перевозок успешно преодолен кризис, возникший в 2020 году. Тогда частный предприниматель, стремившийся монополизировать этот сегмент рынка, добился своего, но бремя издержек оказалось для него непосильным. Бизнесмен стал требовать от администрации бюджетного субсидирования, в одностороннем порядке прекратив транспортное сообщение между райцентром и селами Новосретенка, Мотня, Покровка, Петропавловка, поселком Сахарный завод, улусом Гутай. Новый перевозчик, которому администрация доверила возобновление пассажирских перевозок, помогла оформить лицензию и передала в аренду за символическую плату два имевшихся автобуса, тоже не потянул.Было принято решение получить лицензию на МБУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации МО «Бичурский район». Во время рабочего визита главы Бурятии Алексея Цыденова попросили его помочь с покупкой нового автобуса. Он откликнулся и выделил 5,5 млн рублей, на которые был приобретен новенький ПАЗ. Сейчас этот автобус обслуживает четыре маршрута, а два ранее имевшихся – остальные.В следующем году начнется поэтапная реконструкция дороги к селу Петропавловка общей стоимостью 200 млн рублей. Первый транш ожидается в размере 40 млн рублей. На ремонт улиц Коммунистическая, Кирова, Ленина, Калинина в райцентре будет затрачено 60 млн рублей в рамках программы КРСТ.- Поддержку проектам развития инфраструктуры в Бичурском районе оказывает наш земляк, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, – отметил Артем Митапов.Заместитель главы Бичурского района подчеркнул, что при формировании заявок на участие в федеральных и республиканских программах, любых других начинаниях администрация стремится соблюдать баланс интересов райцентра и поселений.- Бичура – административный центр и самый крупный населенный пункт нашего района, его лицо. Но и во всех остальных поселениях должны происходить ощутимые перемены к лучшему, повышение качества жизни людей. Ведь мы все – дети одной земли, благословенной Бичурской долины, и должны вместе созидать наше общее будущее, – убежден Артем Митапов.Фото с официальной страницы Бичурского района в «ВКонтакте»