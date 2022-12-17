В Улан-Удэ мать рассказала о беременности несовершеннолетней дочери

В Бурятии уже давно сложилась своеобразная традиция: делиться самым сокровенным с помощью анонимного поста в большом паблике. На этот раз речь идет о паблике «Женский 03 Улан-Удэ Бурятия» В Контакте.«Девочки, в общем, были у врача с дочкой (13 лет), врач сказала что аборт уже никто не сделает даже за деньги!!! Срок большой и есть риски для неё! В общем, только рожать!!! Скорей всего ребенок родится раньше срока, так как есть риск того что матка не выдержит большего растяжения!!!! В общем капец! Дочку хочется урыть! У нас полная семья, мы с отцом не глупые люди и воспитывали её нормально, и половое воспитание тоже было!!!!!! Ходила к родителям "отца", они тоже в шоке! Его отец избил за это, в общем полная мясорубка!!! У меня просто крик души!!!! Остаётся рожать! И брать ребенка себе на воспитание в 36 лет!!! А работать кто будет за меня!» - пишет автор поста.Пост набрал больше двухсот комментариев. Люди осуждают автора поста за плохое воспитание дочери, отсутствии полового воспитания. Многие пользователи призывают мать беременной девочки смириться с ситуацией и поддержать дочь. Другие напротив – сочувствуют автору и согласны с тем, что рожать в столь юном возрасте не правильно.- Не вы первая, не вы последняя. Что вы так паникуете, если вы нормальная семья? Справитесь! Осложнения еще не факт что будут, и раньше срока может не родит, что вы себя накручиваете раньше времени?- Я родила в 15, беременность идеальная, роды легкие в срок. Завтра сыну 13 исполнится. Моя мама стала бабушкой в 33. И я ей очень благодарна за поддержку и заботу. Спасибо, что не сделала из моей глупости трагедию.- Подержите дочку не ругайте , сейчас еще возраст переходный . Внучка или внук вырастет - будут как подружки с мамой. Вам сил и терпения.- Как я рада, что меня это не коснулось. Автора понимаю по большому счёту. У меня дочери скоро 21, и то я не готова стать бабушкой. Сама родила в 20, до сих пор думаю что рановато. Наверное, у автора ещё младшие дети есть, или планировала сама родить, а тут придется забить на свои планы и желания.. Автору терпения и сил, надеюсь, муж не останется в стороне, и другие бабушка с дедушкой будут помогать. Хотя как показывает жизнь, всё свалится именно на автора.- Всё это можно обсуждать бесконечно, но я все равно останусь при своем мнении. Рожать в таком возрасте слишком рано и нужно всячески старается чтобы предотвратить раннюю беременность. Естественно автору уже поздно рвать волосы, надо собраться с силами и жить дальше. Как бы не было не родившиеся ребенок не виноват в глупости будущей мамы. Надеюсь, она это поймёт и не будет гнобить его что жизнь ей испортил. Есть такие мамаши, которые винят потом всех, кроме себя.- Какой аборт вы с ума сошли? А если это единственный шанс в жизни родить? И такое может быть. Отправите дочь на аборт, а потом как в глаза будете смотреть. С этим всю жизнь жить. Да она вас потом никогда не простит. Будьте мамой до конца, не предавайте своего ребёнка. Будьте всегда на её стороне. Что бы ни случилось это же ваш ребёнок, ваша кровиночка. Любви вам и терпения и мудрости, - пишут в комментариях.Фото: Pixabay.com