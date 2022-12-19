Общество 19.12.2022 в 12:50

В Бурятии ведется трехуровневый контроль за ценами

Ни одна жалоба на высокие цены без внимания не остается, заявил врио министра промышленности и торговли
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Текст: Номер один
В Бурятии ведется трехуровневый контроль за ценами
В Бурятии основное повышение цен произошло в марте этого года, сейчас ситуация стабилизировалась. Об этом заявил в прямом эфире Центра управления регионом рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций. Алексей Оловянников.

«В основном подорожали такие продукты питания, как байховый чай, соль, сахарный песок, пшеничная мука, говядина, баранина, молоко питьевое, пшено. Максимальный рост цен в этом году был зафиксирован на рис шлифованный – на 39%. Менее, чем на 10%, подорожали мороженая рыба, сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, гречневая крупа», – рассказал врио министра.

Зато такие продукты, как свинина, курица, куриные яйца, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки, наоборот, подешевели.  При этом цены контролируются.

«В первую очередь, организован мониторинг в ста различных магазинах. Во всех районах республики закреплены специалисты, которые ежедневно фотографируют ценники прямо на полках и передают данные в систему. Мы, в свою очередь, это все агрегируем и передаем уже на федеральный уровень. Таким образом, у нас осуществляется трехуровневый контроль за ценами. Также у нас работает постоянная горячая линия 44-40-48, куда можно обратиться с жалобой на высокую цену товара, мы ее зафиксируем и перенаправим в УФАС и в прокуратуру. Ни одна жалоба без внимания не остается», — заверил Алексей Оловянников.

Фото: ЦУР

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