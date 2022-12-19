В Улан-Удэ снег убирают и днем, и ночью

В субботу и воскресенье с 25 городских улиц вывезли 75 КАМАЗов снега. Снег вывозили с улиц Лимонова, Борсоева, Боевой, Куйбышева, Шумяцкого, Дальневосточной, Бабушкина, Зои Космодемьянской, Краснодонской, Революции 1905 года, Ключевской, Ботанической, Лимонова, Балтахинова, Туполева, Камова, а также с пр. Победы, пр. 50-лет Октября и др. Уборка снега также проводилась на пешеходных зонах.



«Уборка снега и подсыпка улиц в столице Бурятии ведется и днем, и ночью. Основная часть уборки проводится в ночное время, когда на дорогах практически нет машин, чтобы не препятствовать движению транспорта днем и убрать каждый сантиметр дорог»,

- говорит директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

В ночное время тракторные щетки сметали снег с проезжей части дорог и на пешеходных зонах в трех районах города. Большие грейдера срезали снежные наросты в Советском районе на улицах Ербанова, Ленина, Коммунистической, Банзарова, Воронежской, Кундо и Керамической.С раннего утра уборщики территорий вручную и с помощью мини-погрузчиков загружали снег в большегрузные машины. Кроме того, ручным способом очистили от снега лестницы на улицах Хоринской, Туполева, Яковлева, Выборгской, Антонова, Столичной, Ключевской, Мокрова, Борсоева, Балтахинова, на Шефском подъеме, на Коммунистической, Ербанова, Ленина, Кундо, на пр. Победы и др.Пешеходные переходы и остановки работники Комбината по благоустройству очистили в 112 мкрн, мкрн Забайкальский, в 140 мкрн, на улицах Кольцова, Терешковой, Туполева, Камова, Хоринской, Столичной, Ключевской, Пищевой, Бабушкина, на пр. Строителей, ост. Юношеская библиотека и др.Отметим, что выполнение работ по подсыпке и уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний, ТСЖ и собственников зданий.Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.

Фото: администрация Улан-Удэ