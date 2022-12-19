В Улан-Удэ прошла презентация бизнес-проектов участников программы «Я в деле»

10 декабря в Улан-Удэ 7 команд всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» защищали свои бизнес-идеи перед экспертами региона. Каждая идея является прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться жители Улан-Удэ и Бурятии. На протяжении двух месяцев молодые люди проходили бесплатный курс бизнес грамотности: от разработки идеи до создания настоящего бизнеса и старта продаж. Главная задача программы «Я в деле» – повышение предпринимательской грамотности среди молодежи.





Презентация бизнес-идей – один из завершающих этапов программы «Я в деле». По условиям проекта до него были допущены лишь 10 лучших студентов из числа участников и лишь после прохождения выездного бизнес-интенсива. В процессе обучения ребята прошли множество образовательных мероприятий, среди которых мастер-классы, воркшопы и бизнес-интенсивы, моделирующие различные бизнес-процессы. Кроме того, студенты получили возможность проработать свои проекты с опытными наставниками и экспертами-практиками из числа предпринимателей региона. Такие встречи позволили обсудить первые шаги в создании и реализации продукта, понять правила игры на рынке, секреты упаковки продукции, организации продаж и внедрения в бизнес новых технологий.





«Благодаря данному проекту, начала реализовываться уже давняя идея по созданию этно-комплекса на основе юрт, чтобы каждый желающий смог прочувствовать ту культуру, которая была несколько веков назад», – рассказал о своем проекте Денис Токпаев, один из участников программы «Я в деле». Проект «Звезда кочевника» заключается в создании такого места, где можно полностью погрузиться в историю бурятского народа.





Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайт проекта явделе.рф.









Студенты региональных вузов Республике Бурятия презентовали предпринимателям и представителям бизнес-сообщества региона свои бизнес-идеи в рамках федеральной программы «Я в деле».«В республике Бурятия много места для развития бизнеса, многие ниши либо не заняты, либо слабо развиты, с каждым годом все больше студентов хотят работать сами на себя, чтобы не зависеть от решения начальства», – считает Бато Бадмажапов, руководитель программы «Я в деле» в Республике Бурятия.Программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и реализуется при поддержке Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» совместно с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Участниками первого сезона проекта были 10 000 студентов российских вузов из 62 регионов страны. По итогам наборной кампании этой осени участниками второго сезона смогли стать еще более 7000 молодых ребят, заинтересованных в открытии собственного бизнеса.