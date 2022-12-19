Общество 19.12.2022 в 16:16
Спасатели Бурятии выехали на поиски мужчины в Джидинский район
Еще 16 декабря около десяти часов вечера он ушел в неизвестном направлении с животноводческой стоянки
Текст: Номер один
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали сегодня по заявлению сотрудников полиции в Джидинский район на приведение поисков 45-летнего мужчины. Еще 16 декабря в районе десяти часов вечера ушел в неизвестном направлении с животноводческой стоянки в местности «Загунцар».
Она находится в 12 км юго-западнее от села Петропавловка Джидинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приметы: европейской внешности, рост около 165 см, среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет. Был одет: черная вязанная шапка, кратка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении необходимо сообщить по номеру: 102 либо 112.
О ходе поисковых работ будет рассказано позднее.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Она находится в 12 км юго-западнее от села Петропавловка Джидинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приметы: европейской внешности, рост около 165 см, среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет. Был одет: черная вязанная шапка, кратка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении необходимо сообщить по номеру: 102 либо 112.
О ходе поисковых работ будет рассказано позднее.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС