Спасатели Бурятии выехали на поиски мужчины в Джидинский район

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали сегодня по заявлению сотрудников полиции в Джидинский район на приведение поисков 45-летнего мужчины. Еще 16 декабря в районе десяти часов вечера ушел в неизвестном направлении с животноводческой стоянки в местности «Загунцар».Она находится в 12 км юго-западнее от села Петропавловка Джидинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Приметы: европейской внешности, рост около 165 см, среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет. Был одет: черная вязанная шапка, кратка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении необходимо сообщить по номеру: 102 либо 112.О ходе поисковых работ будет рассказано позднее.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС