Общество 20.12.2022 в 09:50

В Бурятии заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%

«Это результат проводимых профилактических мероприятий», заявили в Роспотребнадзоре
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%
В Бурятии по итогам прошлой недели заболеваемость ОРВИ снизилась на 30% во всех возрастных группах. Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, снижение отмечалось в Улан-Удэ и практически во всех районах республики.

ОРВИ преимущественно были обусловлены риновирусами, вирусами парагриппа, метапневмовирусами. Что касается заболеваемости гриппом, то она сохранялась на уровне предыдущей недели. Все заболевшие не были вакцинированы.

«Снижение заболеваемости ОРВИ за прошлую неделю – это результат проводимых профилактических мероприятий, которые у нас были введены 3 недели назад на санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве РБ. Тем не менее, не стоит сейчас расслабляться. Впереди детские новогодние праздники, и для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемости, необходимо и дальше продолжать соблюдать все противоэпидемические меры: усилить «входной фильтр», не допускать до участия в мероприятии лиц с признаками заболевания, поддерживать в помещениях оптимальный температурный режим, обеспечить надлежащий дезинфекционный режим. Также рекомендуется соблюдать масочный режим в местах с массовым скоплением людей», - заявил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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