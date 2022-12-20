В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали юного воришку

В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из торгово-развлекательных центров столицы Бурятии. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.Росгвардейцы в торговом центре, при содействии работников службы безопасности центра, задержали злоумышленника. В ходе разбора было установлено, что задержанный несовершеннолетний привлек внимание охранников в одном из магазинов фиксированных цен. При проверке были обнаружены за пазухой куртки похищенные шоколадки, чипсы и соки, а также джинсы и футболка, которые не продаются в этой торговой сети, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе просмотра видео с камер наблюдения и по биркам на вещах, установлено, что подросток тайно похитил вещи стоимостью более 5 тысяч рублей в одном из бутиков ТРЦ, а затем решил продолжить кражи в другом месте.Задержанный 15-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в полицию. В ходе досмотра у него изъят сотовый телефон, находящийся в розыске.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.Фото: Росгвардия