Общество 20.12.2022 в 11:46

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали юного воришку

Его добычей стали шоколадки, чипсы и соки, а также джинсы и футболка

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали юного воришку
В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из торгово-развлекательных центров столицы Бурятии. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы в торговом центре, при содействии работников службы безопасности центра, задержали злоумышленника. В ходе разбора было установлено, что задержанный несовершеннолетний привлек внимание охранников в одном из магазинов фиксированных цен. При проверке были обнаружены за пазухой куртки похищенные шоколадки, чипсы и соки, а также джинсы и футболка, которые не продаются в этой торговой сети, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В ходе просмотра видео с камер наблюдения и по биркам на вещах,  установлено, что подросток тайно похитил вещи стоимостью более 5 тысяч рублей в одном из бутиков ТРЦ, а затем решил продолжить кражи в другом месте.

Задержанный 15-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в полицию. В ходе досмотра у него изъят сотовый телефон, находящийся в розыске.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Фото: Росгвардия
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преступность кража задержание

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