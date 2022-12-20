Общество 20.12.2022 в 15:52
В Бурятии продают набор для Снеговика
Три емкости со свежим снегом отпускаются по демократичным ценам
Текст: Номер один
Многие южные и степные районы Бурятии зимой бедны снегом, зато таежные и прибайкальские районы всегда утопают в нем. А в целом республика не оскудела юмористами. Вот, видимо, и получилось так, что в Улан-Удэ на Авито выставлен набор для лепки Снеговика.
Набор продается в рубрике «Детские вещи/игрушки» всего за 350 рубликов. Можно даже с доставкой за 49 рублей. Есть и гарантия возврата денег, если товар не подойдёт!
Да, кстати, набор новый. В нем две коробки. Одна большая (250р), одна маленькая (100р) и пластиковое ведерко (5р), из которых пиво пьют. Оно однако для головы. Ведра для шапки, морковки для носа и угольков для глаз не предлагается. Эти комплектующие везде найти можно.
Короче говоря, налетай-покупай, ведь Новый год не за горами.
Фото: Авито
Набор продается в рубрике «Детские вещи/игрушки» всего за 350 рубликов. Можно даже с доставкой за 49 рублей. Есть и гарантия возврата денег, если товар не подойдёт!
Да, кстати, набор новый. В нем две коробки. Одна большая (250р), одна маленькая (100р) и пластиковое ведерко (5р), из которых пиво пьют. Оно однако для головы. Ведра для шапки, морковки для носа и угольков для глаз не предлагается. Эти комплектующие везде найти можно.
Короче говоря, налетай-покупай, ведь Новый год не за горами.
Фото: Авито
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