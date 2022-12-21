Общество 21.12.2022 в 10:50

Бурятская таможня задержала незадекларированные нефритовые браслеты

Их стоимость превышает 600 тыс рублей, однако гражданин КНР купил товар легально  
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Текст: Номер один
Бурятская таможня задержала незадекларированные нефритовые браслеты
Бурятские таможенники обнаружили у гражданина КНР 130 нефритовых браслетов в аэропорту «Байкал» (Улан-Удэ). Незадекларированные ювелирные изделия находились в чемодане иностранца, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Житель Поднебесной вылетал в Улан-Батор, проследовал через «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля в его багаже таможенники обнаружили 13 упаковок общим весом более 12 кг. В каждой упаковке находилось по 10 одинаковых браслетов из цельного нефрита белого цвета. Их общая стоимость, согласно предъявленным чекам на покупку товара, составила 641,7 тыс рублей.



Мужчина пояснил, что направляется к себе на родину через Улан-Батор, браслеты приобрел в качестве новогодних подарков для родных и близких. О том, что товар нужно декларировать, не знал.

Начальник Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни Александр Третьяков пояснил, что такое количество однородного товара не может расцениваться, как товар для личного пользования и, следовательно, подлежит декларированию в установленном порядке путем подачи декларации на товары.

Улан-Удэнский таможенный пост в отношении гражданина Китая возбудил дело об административном правонарушении за недекларирование товара статье16.2 КоАП РФ. Незадекларированный товар изъят. Санкция статьи предусматривает
административный штраф до двукратного размера от стоимости товара с его конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов правонарушения.

Мы, разумеется, не будем спорить с таможней, но зададимся вопросом – к чему такие строгости? Ведь речь идет не о нефрите-сырце, а о нефритовых изделиях, судя по всему, изготовленных в Бурятии и купленных здесь иностранцем почти за 650 тыс рублей. Не эту ли цель, как конечную, ставила под собой кампания по декриминализации нефритовой отрасли?

Браслетов многовато у иностранца, не приведи господи, не подарки вез, а целую коммерческую партию. Спекулировать на родине хотел? Так это пусть Китайская таможня и оценивает чистоту его помыслов. Нам чего до их проблем? Браслеты продали, деньги в бюджеты пошли. А в противном случае все наши потуги развить нефрито-ювелирную промышленность и торговлю гроша ломанного не стоят.

Фото: Бурятская таможня



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