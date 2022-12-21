Общество 21.12.2022 в 16:25

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали агрессивную собаку

Им удалось переговорить и с ее владельцем, который прибыл
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали агрессивную собаку
В Улан-Удэ сегодня рано утром к сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в микрорайоне Горького обратилась женщина и рассказала о том, что на соседней улице бегает большая агрессивная собака и представляет опасность прохожим.

Прибыв на указанное место, росгвардейцы обнаружили собаку, и в ходе непродолжительного преследования заблокировали пса, наехав колесом на цепь. Затем вызвали специалистов по отлову животных, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Вместе с приехавшими на  место происшествия представителями управления административного контроля прибыл и собственник животного. С владельцем собаки  проведена беседа о недопустимости подобных фактов и составлены в отношении него административные протоколы за нарушение обязательных требований порядка выгула и отсутствие регистрации.

Фото: Росгвардия



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