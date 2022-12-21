Общество 21.12.2022 в 23:14

Монгол перепел итальянцев

Баритон Э. Амартувшин вошёл в десятку лучших оперных певцов мира
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Текст: Дмитрий Родионов
Монгол перепел итальянцев
Оперный певец, заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин стал одним из 10 лучших певцов мировой оперы 2022 года по версии “Opera Wire”, - об этом сообщает МОНЦАМЭ.

Лучшими исполнителями этого года стали французский тенор Бенджамин Бернхейм, американская певица Дж’Ней Бриджес, итальянская певица Элеонора Буратто, британский тенор-певец Аллан Джеймс Клейтон, американский певец Энтони Рот Костанзо, итальянский певец Фредди Де Томмазо, монгольский баритон Э.Амартувшин, оперный певец Клэй Хилли, польское оперное сопрано Александра Курзак, итальянский баритон Лука Сальзи и американское сопрано Коринна Уинтерс.

Сайт “Opera Wire” отметил, что Э.Амартувшин является одним из лучших певцов-баритонов нашего времени и одним из самых востребованных певцов знаменитых театров мира. Далее подчеркивается, что в опере великого итальянского композитора Джузеппе Верди он покоряет каждую отведенную ему роль своим прекрасным голосом.

Фото: montsame.mn
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музыка опера Амартувшин

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