Общество 22.02.2023 в 13:57

«Рожденные в СССР»

Добровольцами становятся люди в возрасте 45-60 лет, отмечает участник СВО Александр Васильев
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Текст: Иван Иванов
«Рожденные в СССР»
Украинские фабрики фейков и иноагенты, в том числе сбежавшие в разное время из Бурятии за рубеж, активно распространяют тезис о том, что в национальных республиках намного больше погибших в ходе СВО, чем в других регионах. Что это – часть западного плана по развалу России?

Свою точку зрения в продолжение интервью «Номеру один» высказал участник СВО, экс-советник главы Бурятии, помощник депутата Народного Хурала, известный эксперт-экономист Александр Васильев.

- Статистики пока нет. Во всяком случае, я с ней не знаком. Предполагаю, если посчитать количество погибших с учётом численности населения, то в соотношении их действительно будет больше в Бурятии, чем, скажем, в Тюменской области. Но причина вовсе не в национальном статусе субъектов федерации, а в географии и местах дислокации соединений Минобороны РФ.

В Бурятии стоит целая армия. В Дагестане тоже. А много ли воинских частей в Тюмени или Кургане? Да они там просто не нужны в таком количестве.

Для населения Бурятии Минобороны РФ – один из крупных работодателей. Как для кадровых офицеров, несущих службу у себя на родине, для контрактников, так и для гражданского персонала. Именно в силу этих устойчивых связей населения с армией из Бурятии ушло на СВО больше людей, чем из регионов, где рядом нет границы и намного меньше воинских частей (подчеркну, в соотношении на душу населения).

- Каков собирательный образ добровольца на СВО?

- Преимущественно это люди в возрасте 45-60 лет. Те, кто учился в советской школе, где понятия патриотизм, долг, защита Отечества не были формализованы.

Я не встречал среди добровольцев, например, вступивших во взрослую жизнь активистов созданных «сверху» и существующих уже много лет молодежных движений. Где они, стоявшие по праздникам в почётных караулах у Вечного огня и памятников героям Великой Отечественной? Возможно, кто-то выбрал профессию военного и сегодня сражается в рядах ВС РФ. А большинство?

- Часть молодежи сбежала от частичной мобилизации за рубеж...

- А чего вы ожидали? Что неустанно повторяли заботливые родители своим чадам на селе? «Хорошо учись, чтобы уехать в город». А в городе? «Учись, чтобы перебраться в Москву». А из Москвы куда ехать? За границу! Так были воспитаны несколько поколений, и потому на СВО в ходе частичной мобилизации в большинстве своём пошли как раз те, кого некогда именовали сельским и городским пролетариатом, а добровольцами – рождённые в СССР.

Что касается активно продвигаемого Западом тезиса о якобы грядущем распаде России, то в данном случае фейкотворцы сделали работу за наших пропагандистов. Их ролики, посты, статьи на эту тему наглядно показали, откуда исходит угроза независимости и территориальной целостности России. И сегодня у людей гораздо больше понимания в вопросе о том, что мы защищаем в ходе СВО и от кого защищаем.

Фото из личного архива А. Васильева
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