Общество 26.02.2023 в 08:00
В Бурятии выросли продажи таблеток для «вечной жизни»
Препарат для диабетиков стали на свой страх и риск пить совершенно здоровые люди
Текст: Дмитрий Родионов
В 2022 году в Бурятии примерно на 10% выросли продажи «Метформина» - основного лекарства для лечения диабета. Между тем, как отмечают представители аптечных сетей в Бурятии, препарат все чаще, причем без рекомендации врачей, стали на свой страх и риск применять совершенно здоровые люди, в том числе для похудения и… продления жизни.
Бегом от лишнего веса
По данным Минздрава Бурятии, если в 2012 году в республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, то в 2022 году - 36,5 тысячи. Рост в два раза. И поскольку число больных диабетом растет, то неудивительно, что один из базовых препаратов для его лечения так хорошо реализуется в аптеках. Кстати, сам препарат, как говорят медики, хорошо переносится и вот уже почти 50 лет выпускается десятками российских фармпредприятий с целью лечения сахарного диабета.
Он уменьшает концентрацию сахара в крови. Однако его стали применять и для других целей, и рост продаж может быть связан с более широким применением препаратов этого ряда.
- Я начала заниматься фитнес-тренировками и кроме белково-витаминных коктейлей по совету знакомого тренера стала периодически принимать лекарство от диабета в небольших дозах, что позволило мне «подсушить» свое тело, - рассказывает улан-удэнка Светлана. Добавим, что врачи предостерегают: у каждого лекарственного препарата имеются противопоказания. И даже если они продаются без рецепта, необходимо проконсультироваться с врачом.
Между тем недавно в западных СМИ стали появляться сведения о том, что принимающие «Метформин» диабетики живут дольше тех, кто пьет другие препараты. И ему предсказывают мощные свойства геропротектора. Так, Саудовский фонд Hevolution, как сообщает ТАСС, выделил 1 млрд долларов на поддержку технологий замедления старения и продления жизни. Причем исследования проводятся в отношении технологии, известной как TAME (Targeting Aging with Metformin – «Бьем по старению «Метформином». — Прим. ТАСС).
Долгожители без веса
Напомним, что в аптеках стоимость лекарств от диабета довольно невысока и фармкомпаниям невыгодно вкладывать средства в исследования, которые никогда не окупятся. Поэтому проводить полноценные геронтологические исследования препаратов могут только крупные фонды на свободные деньги. Которые не жалко потратить на альтруизм, а не на прибыль.
Ранее было доказано опытами над животными, что наиболее эффективный способ продлить жизнь живых существ, это периодическое голодание. Его суть заключается в том, чтобы заставить организм как бы «заморозиться». Снижая обмен веществ и продляя жизнь, более медленно расходуя отведенные ресурсы.
Не случайно среди долгожителей нет людей с большим весом и очень высоким ростом.
В Бурятии тема лечебного голодания одобрена Минздравом РБ достаточно давно, а ее инициатор и популяризатор Клаудия Годинья в «нулевые» развернула в Горячинске и в Улан-Удэ систему по оздоровлению голодом.
Впрочем, эти методы прежде всего были направлены на борьбу с ожирением и последствиями сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тема голодания не пошла в широкие массы при всех доказанных эффектах.
- Работая с пищевыми зависимостями, я вижу, что диеты и голодание затрагивают глубокие механизмы человеческой психики, вызывают сильный стресс для организма и чаще всего неэффективны, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Тем более что переедание заменяет истинную потребность человека в любви и безопасности, а диеты лишают человека и этого.
Трудно не согласиться с тем, что еда - это базовая потребность, от которой трудно отказаться.
- Жесткие ограничения питания трудно понять нам, пенсионерам, и так немного удовольствий в жизни остается, и трудно еще себя лишать возможности вкусно поесть, - говорит экс-директор завода «Ливона» Борис Лев. - Я, например, лишние калории сжигаю при контроле смартфона, каждое утро напоминающего мне, что надо в сутки пройти 6 тыс. шагов.
Притормози
Между тем в западном сообществе тема продления жизни не голоданием, а с помощью таблеток, которые сами заставляют клетку голодать при сохранении обычного режима питания, получает все большую популярность. Речь идет о теории ученого Михаила Благосклонного, согласно которой старость запрограммирована природой и связана с тем, что организм сам не «может нажать на тормоза». По его теории, рецептор mTOR клетки при усиленном питании стимулирует ее развиваться. Но если для детского и юношеского возраста бурный рост большинства клеток это хорошо, то после 40 лет выключить рецептор роста сам организм не в состоянии. И он начинает напоминать автомобиль без тормозов, набирающий скорость на трассе.
С помощью воздействия на рецептор mTOR-клетки людей начинают «притормаживать», живут дольше и не приводят к появлению гиперфункционирующих диабетических, атеросклеротических и раковых клеток.
Поэтому по теории Благосклонного рак, диабет, ожирение, панкреатит, атеросклероз это лишь маркеры гиперфункции и проявления наступающей старости.
Причем веществ, блокирующих рецептор излишнего роста клетки, достаточно много, от таблеток до куркумы.
Жизнь на таблетках
Именно поэтому люди нередко предпочитают вместо изнуряющих диет принимать разного рода БАДы и препараты.
- В 50% случаев вопрос, доживете вы до 90 лет, зависит от ваших предков, от генетики. Но даже если вы, не имея «счастливых генов», перейдете на здоровую еду и откажетесь от вредных привычек, будете много ходить и высыпаться, избегая стрессов, то есть шансы достичь этого возраста. Однако к этому моменту у большинства людей уже будет «букет» опасных болезней. Чтобы они не возникали, необходимо отсрочить старость с помощью замедления роста старых клеток. И с помощью профилактики блокируя процесс старения клеток, чтобы организм дольше был «молодым». Ведь молодые не умирают от старческих заболеваний, например от атеросклеротической закупорки сосудов, - убежден улан-удэнский исследователь и предприниматель Александр Воробьев.
То, что будущее вопроса продления жизни связано с профилактикой ускоренного износа клеток, признают и врачи.
- Я три года занимаюсь БД - бездрожжевой диетой. И пришла к выводу, что диеты и разные виды голодания не нужно применять дольше одного-двух месяцев, поскольку они приводят человека в сильный стресс и он срывается. Из-за диет часто развиваются нарушения пищевого поведения, когда люди начинают радоваться потерянным граммам, получают удовольствие при отказе от еды, а затем переедают, - говорит улан-удэнский врач кардиолог Туяна Будадариева.
По словам специалиста, необходимо вводить полезные привычки, снижающие потребление нездоровой пищи на одну-две недели. И смотреть на самочувствие - подходит или нет.
А привычки, по мнению врача, просты: 500 граммов овощей и фруктов в день, отказ от чая с сахаром, убрать перекусы в виде печенек и нормализовать свой режим дня.
По словам врача, «многие ищут волшебное средство, не меняя при этом образа жизни. Как правило, это не работает».
Фото: pixabay.com
Бегом от лишнего веса
По данным Минздрава Бурятии, если в 2012 году в республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, то в 2022 году - 36,5 тысячи. Рост в два раза. И поскольку число больных диабетом растет, то неудивительно, что один из базовых препаратов для его лечения так хорошо реализуется в аптеках. Кстати, сам препарат, как говорят медики, хорошо переносится и вот уже почти 50 лет выпускается десятками российских фармпредприятий с целью лечения сахарного диабета.
Он уменьшает концентрацию сахара в крови. Однако его стали применять и для других целей, и рост продаж может быть связан с более широким применением препаратов этого ряда.
- Я начала заниматься фитнес-тренировками и кроме белково-витаминных коктейлей по совету знакомого тренера стала периодически принимать лекарство от диабета в небольших дозах, что позволило мне «подсушить» свое тело, - рассказывает улан-удэнка Светлана. Добавим, что врачи предостерегают: у каждого лекарственного препарата имеются противопоказания. И даже если они продаются без рецепта, необходимо проконсультироваться с врачом.
Между тем недавно в западных СМИ стали появляться сведения о том, что принимающие «Метформин» диабетики живут дольше тех, кто пьет другие препараты. И ему предсказывают мощные свойства геропротектора. Так, Саудовский фонд Hevolution, как сообщает ТАСС, выделил 1 млрд долларов на поддержку технологий замедления старения и продления жизни. Причем исследования проводятся в отношении технологии, известной как TAME (Targeting Aging with Metformin – «Бьем по старению «Метформином». — Прим. ТАСС).
Долгожители без веса
Напомним, что в аптеках стоимость лекарств от диабета довольно невысока и фармкомпаниям невыгодно вкладывать средства в исследования, которые никогда не окупятся. Поэтому проводить полноценные геронтологические исследования препаратов могут только крупные фонды на свободные деньги. Которые не жалко потратить на альтруизм, а не на прибыль.
Ранее было доказано опытами над животными, что наиболее эффективный способ продлить жизнь живых существ, это периодическое голодание. Его суть заключается в том, чтобы заставить организм как бы «заморозиться». Снижая обмен веществ и продляя жизнь, более медленно расходуя отведенные ресурсы.
Не случайно среди долгожителей нет людей с большим весом и очень высоким ростом.
В Бурятии тема лечебного голодания одобрена Минздравом РБ достаточно давно, а ее инициатор и популяризатор Клаудия Годинья в «нулевые» развернула в Горячинске и в Улан-Удэ систему по оздоровлению голодом.
Впрочем, эти методы прежде всего были направлены на борьбу с ожирением и последствиями сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тема голодания не пошла в широкие массы при всех доказанных эффектах.
- Работая с пищевыми зависимостями, я вижу, что диеты и голодание затрагивают глубокие механизмы человеческой психики, вызывают сильный стресс для организма и чаще всего неэффективны, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Тем более что переедание заменяет истинную потребность человека в любви и безопасности, а диеты лишают человека и этого.
Трудно не согласиться с тем, что еда - это базовая потребность, от которой трудно отказаться.
- Жесткие ограничения питания трудно понять нам, пенсионерам, и так немного удовольствий в жизни остается, и трудно еще себя лишать возможности вкусно поесть, - говорит экс-директор завода «Ливона» Борис Лев. - Я, например, лишние калории сжигаю при контроле смартфона, каждое утро напоминающего мне, что надо в сутки пройти 6 тыс. шагов.
Притормози
Между тем в западном сообществе тема продления жизни не голоданием, а с помощью таблеток, которые сами заставляют клетку голодать при сохранении обычного режима питания, получает все большую популярность. Речь идет о теории ученого Михаила Благосклонного, согласно которой старость запрограммирована природой и связана с тем, что организм сам не «может нажать на тормоза». По его теории, рецептор mTOR клетки при усиленном питании стимулирует ее развиваться. Но если для детского и юношеского возраста бурный рост большинства клеток это хорошо, то после 40 лет выключить рецептор роста сам организм не в состоянии. И он начинает напоминать автомобиль без тормозов, набирающий скорость на трассе.
С помощью воздействия на рецептор mTOR-клетки людей начинают «притормаживать», живут дольше и не приводят к появлению гиперфункционирующих диабетических, атеросклеротических и раковых клеток.
Поэтому по теории Благосклонного рак, диабет, ожирение, панкреатит, атеросклероз это лишь маркеры гиперфункции и проявления наступающей старости.
Причем веществ, блокирующих рецептор излишнего роста клетки, достаточно много, от таблеток до куркумы.
Жизнь на таблетках
Именно поэтому люди нередко предпочитают вместо изнуряющих диет принимать разного рода БАДы и препараты.
- В 50% случаев вопрос, доживете вы до 90 лет, зависит от ваших предков, от генетики. Но даже если вы, не имея «счастливых генов», перейдете на здоровую еду и откажетесь от вредных привычек, будете много ходить и высыпаться, избегая стрессов, то есть шансы достичь этого возраста. Однако к этому моменту у большинства людей уже будет «букет» опасных болезней. Чтобы они не возникали, необходимо отсрочить старость с помощью замедления роста старых клеток. И с помощью профилактики блокируя процесс старения клеток, чтобы организм дольше был «молодым». Ведь молодые не умирают от старческих заболеваний, например от атеросклеротической закупорки сосудов, - убежден улан-удэнский исследователь и предприниматель Александр Воробьев.
То, что будущее вопроса продления жизни связано с профилактикой ускоренного износа клеток, признают и врачи.
- Я три года занимаюсь БД - бездрожжевой диетой. И пришла к выводу, что диеты и разные виды голодания не нужно применять дольше одного-двух месяцев, поскольку они приводят человека в сильный стресс и он срывается. Из-за диет часто развиваются нарушения пищевого поведения, когда люди начинают радоваться потерянным граммам, получают удовольствие при отказе от еды, а затем переедают, - говорит улан-удэнский врач кардиолог Туяна Будадариева.
По словам специалиста, необходимо вводить полезные привычки, снижающие потребление нездоровой пищи на одну-две недели. И смотреть на самочувствие - подходит или нет.
А привычки, по мнению врача, просты: 500 граммов овощей и фруктов в день, отказ от чая с сахаром, убрать перекусы в виде печенек и нормализовать свой режим дня.
По словам врача, «многие ищут волшебное средство, не меняя при этом образа жизни. Как правило, это не работает».
Фото: pixabay.com
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