В Бурятии выросли продажи таблеток для «вечной жизни»

В 2022 году в Бурятии примерно на 10% выросли продажи «Метформина» - основного лекарства для лечения диабета. Между тем, как отмечают представители аптечных сетей в Бурятии, препарат все чаще, причем без рекомендации врачей, стали на свой страх и риск применять совершенно здоровые люди, в том числе для похудения и… продления жизни.По данным Минздрава Бурятии, если в 2012 году в республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, то в 2022 году - 36,5 тысячи. Рост в два раза. И поскольку число больных диабетом растет, то неудивительно, что один из базовых препаратов для его лечения так хорошо реализуется в аптеках. Кстати, сам препарат, как говорят медики, хорошо переносится и вот уже почти 50 лет выпускается десятками российских фармпредприятий с целью лечения сахарного диабета.Он уменьшает концентрацию сахара в крови. Однако его стали применять и для других целей, и рост продаж может быть связан с более широким применением препаратов этого ряда.- Я начала заниматься фитнес-тренировками и кроме белково-витаминных коктейлей по совету знакомого тренера стала периодически принимать лекарство от диабета в небольших дозах, что позволило мне «подсушить» свое тело, - рассказывает улан-удэнка Светлана. Добавим, что врачи предостерегают: у каждого лекарственного препарата имеются противопоказания. И даже если они продаются без рецепта, необходимо проконсультироваться с врачом.Между тем недавно в западных СМИ стали появляться сведения о том, что принимающие «Метформин» диабетики живут дольше тех, кто пьет другие препараты. И ему предсказывают мощные свойства геропротектора. Так, Саудовский фонд Hevolution, как сообщает ТАСС, выделил 1 млрд долларов на поддержку технологий замедления старения и продления жизни. Причем исследования проводятся в отношении технологии, известной как TAME (Targeting Aging with Metformin – «Бьем по старению «Метформином». — Прим. ТАСС).Напомним, что в аптеках стоимость лекарств от диабета довольно невысока и фармкомпаниям невыгодно вкладывать средства в исследования, которые никогда не окупятся. Поэтому проводить полноценные геронтологические исследования препаратов могут только крупные фонды на свободные деньги. Которые не жалко потратить на альтруизм, а не на прибыль.Ранее было доказано опытами над животными, что наиболее эффективный способ продлить жизнь живых существ, это периодическое голодание. Его суть заключается в том, чтобы заставить организм как бы «заморозиться». Снижая обмен веществ и продляя жизнь, более медленно расходуя отведенные ресурсы.Не случайно среди долгожителей нет людей с большим весом и очень высоким ростом.В Бурятии тема лечебного голодания одобрена Минздравом РБ достаточно давно, а ее инициатор и популяризатор Клаудия Годинья в «нулевые» развернула в Горячинске и в Улан-Удэ систему по оздоровлению голодом.Впрочем, эти методы прежде всего были направлены на борьбу с ожирением и последствиями сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тема голодания не пошла в широкие массы при всех доказанных эффектах.- Работая с пищевыми зависимостями, я вижу, что диеты и голодание затрагивают глубокие механизмы человеческой психики, вызывают сильный стресс для организма и чаще всего неэффективны, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Тем более что переедание заменяет истинную потребность человека в любви и безопасности, а диеты лишают человека и этого.Трудно не согласиться с тем, что еда - это базовая потребность, от которой трудно отказаться.- Жесткие ограничения питания трудно понять нам, пенсионерам, и так немного удовольствий в жизни остается, и трудно еще себя лишать возможности вкусно поесть, - говорит экс-директор завода «Ливона» Борис Лев. - Я, например, лишние калории сжигаю при контроле смартфона, каждое утро напоминающего мне, что надо в сутки пройти 6 тыс. шагов.Между тем в западном сообществе тема продления жизни не голоданием, а с помощью таблеток, которые сами заставляют клетку голодать при сохранении обычного режима питания, получает все большую популярность. Речь идет о теории ученого Михаила Благосклонного, согласно которой старость запрограммирована природой и связана с тем, что организм сам не «может нажать на тормоза». По его теории, рецептор mTOR клетки при усиленном питании стимулирует ее развиваться. Но если для детского и юношеского возраста бурный рост большинства клеток это хорошо, то после 40 лет выключить рецептор роста сам организм не в состоянии. И он начинает напоминать автомобиль без тормозов, набирающий скорость на трассе.С помощью воздействия на рецептор mTOR-клетки людей начинают «притормаживать», живут дольше и не приводят к появлению гиперфункционирующих диабетических, атеросклеротических и раковых клеток.Поэтому по теории Благосклонного рак, диабет, ожирение, панкреатит, атеросклероз это лишь маркеры гиперфункции и проявления наступающей старости.Причем веществ, блокирующих рецептор излишнего роста клетки, достаточно много, от таблеток до куркумы.Именно поэтому люди нередко предпочитают вместо изнуряющих диет принимать разного рода БАДы и препараты.- В 50% случаев вопрос, доживете вы до 90 лет, зависит от ваших предков, от генетики. Но даже если вы, не имея «счастливых генов», перейдете на здоровую еду и откажетесь от вредных привычек, будете много ходить и высыпаться, избегая стрессов, то есть шансы достичь этого возраста. Однако к этому моменту у большинства людей уже будет «букет» опасных болезней. Чтобы они не возникали, необходимо отсрочить старость с помощью замедления роста старых клеток. И с помощью профилактики блокируя процесс старения клеток, чтобы организм дольше был «молодым». Ведь молодые не умирают от старческих заболеваний, например от атеросклеротической закупорки сосудов, - убежден улан-удэнский исследователь и предприниматель Александр Воробьев.То, что будущее вопроса продления жизни связано с профилактикой ускоренного износа клеток, признают и врачи.- Я три года занимаюсь БД - бездрожжевой диетой. И пришла к выводу, что диеты и разные виды голодания не нужно применять дольше одного-двух месяцев, поскольку они приводят человека в сильный стресс и он срывается. Из-за диет часто развиваются нарушения пищевого поведения, когда люди начинают радоваться потерянным граммам, получают удовольствие при отказе от еды, а затем переедают, - говорит улан-удэнский врач кардиолог Туяна Будадариева.По словам специалиста, необходимо вводить полезные привычки, снижающие потребление нездоровой пищи на одну-две недели. И смотреть на самочувствие - подходит или нет.А привычки, по мнению врача, просты: 500 граммов овощей и фруктов в день, отказ от чая с сахаром, убрать перекусы в виде печенек и нормализовать свой режим дня.По словам врача, «многие ищут волшебное средство, не меняя при этом образа жизни. Как правило, это не работает».Фото: pixabay.com