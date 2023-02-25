С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям

4. Неправомерным является требование о предоставлении излишних документов, которые не предусмотрены стандартной формой заявки, установленной «Правилами технологического присоединения» (подается через сайт электросетевых услуг - портал-тп.рф).





«Мы живем в «черной точке», – говорят улан-удэнцы, знакомые с данными о загрязнении атмосферного воздуха. Имеется в виду не только условное обозначение микрорайонов с максимальным превышением предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Среди зимы чернеет снег, хотя до весеннего солнца еще далеко. Воздух становится видимым глазу из-за темного смога, окутавшего город. Траурных тонов добавляет статистика заболеваний: онкология, ХОБЛ, астма...В январе среднее по Улан-Удэ содержание бензапирена – канцерогена, вызывающего рак, оказывающего эмбриотоксическое, мутагенное и гематотоксическое действие, составляло 20 ПДК. Максимальные разовые концентрации фенола превышали ПДК в 1,4 раза, оксида углерода – в 1,3 раза, сажи – в 1,4 раза.Согласно расчетам Института прикладной экологии (г. Санкт-Петербург), половина выбросов в атмосферу формируется частным сектором, насчитывавшим на момент проведения исследования в 2021 году 67 тыс. домовладений. С тех пор меньше их точно не стало.Но реализация в столице Бурятии федеральной программы «Чистый воздух» и ее важнейшей составляющей – перевод частного сектора на электроотопление, еще не начавшись, спотыкается об экономические барьеры. Даже несмотря на жесткое поручение полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева: «Работать сейчас, а не ждать, что будет в 2024 году».У энергетического монополиста ПАО «Россети Сибирь» и его филиала «Бурятэнерго» свой подход к поручению полпреда и проблеме грязного воздуха в Улан-Удэ. На 1 января этого года компания ухитрилась накопить 918 просроченных (!) договоров на технологическое присоединение потребителей к электросетям. Не вызывает больших сомнений, что среди них есть значительное число тех, кто обратился в ПАО «Россети Сибирь» с целью перевести свой дом на электроотопление. Ведь «победительная идея» была так мощно распиарена и представлена как панацея от грязного (если называть вещи своими именами, ядовитого) воздуха. А также как способ преодоления растущих цен на дрова, отсутствия в Бурятии массового производства топливных брикетов по доступным ценам. Но пока все идет по Жванецкому: «Включаешь – не работает»...И это притом что энергетическое лобби добилось пересмотра с 1 июля 2022 года тарифа на технологическое присоединение для населения (!). Вместо 550 рублей за 1 кВт мощности жителям Бурятии теперь надо платить 5978,53 рубля, льготникам (малоимущим, многодетным семьям, участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС) - 1064 рубля. Рост тарифа планово продолжится в этом и следующем годах.Попробуем проделать путь домовладельца, решившего, по рекомендации полпреда Юрия Трутнева, не дожидаться 2024 года, а перейти на электроотопление прямо сейчас. Как пояснили в «Бурятэнерго», заявку на техприсоединение можно подать через единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (портал-тп.рф), приложив необходимые документы. Три дня дается на рассмотрение заявки. После того, как ее принимают, десять дней готовятся технические условия, договор техприсоединения, а также счет на оплату. Все это появляется на портале, и хозяин дома должен в течение пяти рабочих дней оплатить счет полностью или внести первый взнос в размере 15%. Сроки выполнения работ зависят от того, нужно ли строительство или установка нового оборудования, и обычно составляют от 30 дней до года, уточнили в филиале ПАО «Россети – Сибирь».Интервал, прямо скажем, вольготный. Как говаривал Остап Бендер архивариусу Коробейникову: «Говорят тебе, завтра, значит завтра. Пишите письма». Но еще более впечатляющими выглядят счета, которые энергомонополист выставляет желающим перейти на электроотопление. Например, жителю одного из поселков в Улан-Удэ ПАО «Россети Сибирь» выкатило ни много ни мало счет на 190 тыс. рублей.Откуда такая сумма? Дом давно подключен к электросетям. Точка присоединения рядом. Не требуется строительства новой ЛЭП. Надо лишь увеличить мощность на 15 кВт, чтобы надежно и безопасно работало электроотопление.Очевидно, что 190 тыс. рублей не укладываются в расчет даже по новому тарифу: 15 кВт х 5 978,53 руб. Итого: 89 677,95 руб. Много, конечно, но не настолько же.Вряд ли можно считать справедливой узаконенную практику начисления платы за технологическое присоединение. Если у домовладельца уже все есть и рядом: электросети, СИПы, счетчик и т. п., за что он должен платить эти самые 89 677,95 рубля? За несколько часов работы бригады электриков? У них что, «когти» золотые?Впрочем, это вопросы к федеральной власти.ПАО «Россети Сибирь» при расчете стоимости технологического присоединения делит потребителей на тех, кто успел и кто пролетел. Об этом прямо говорится в ответе бурятского филиала компании на запрос нашей редакции. Цитируем: «Ситуации бывают разные. Рассмотрим пример двух соседей. Один подал заявку на техприсоединение раньше. На него мощности подстанции еще хватало и его подключили за небольшую сумму без лишних затрат. Второй сосед позже подал заявку. На него мощности уже не хватает, нужно поставить более мощную подстанцию или обновить оборудование внутри. Эти затраты уже будут включены в договор техприсоединения второго соседа. В общем, каждая заявка рассматривается индивидуально, разная стоимость может быть рассчитана по множеству причин и регламентируется различными нормативными документами».Звучит мудрено и солидно. Но неизбежно возникают вопросы: а с какой стати потребители должны оплачивать модернизацию или закуп новой подстанции? Они ведь не себе в собственность приобретают оборудование. Это имущество энергомонополиста. Вы можете представить, например, коммерческий банк, который собирает деньги с клиентов на покупку и установку банкоматов или терминалов, угрожая в противном случае не обслуживать их карты?А когда обратится с заявкой на техприсоединение третий, четвертый, пятый… десятый сосед, их подключат «за небольшую сумму» или будут требовать деньги за новую подстанцию, как со второго, и так до бесконечности?Одним из распространенных ущемлений прав потребителей является нарушение сроков технологического присоединения. Например, сейчас в Октябрьском райсуде рассматривается гражданское дело об обязании энергомонополиста выполнить присоединение потребителя, подавшего заявку еще в мае 2022 года (до повышения тарифа) и, естественно, оплатившего по прежнему «ценнику» - 550 рублей за 1 кВт.Но филиал ПАО «Россети Сибирь» стал тянуть время, ссылаясь на «необходимость строительства ВЛ-10/0,4 кВт протяженностью 0,158 км», закуп и установку подстанции, монтаж приборов учета. А также на совсем уж внутренние нестыковки, до коих потребителям вообще нет и не должно быть никакого дела: замечания по комплектации оборудования, их устранение поставщиком и т. п.Примечательно, что в бурятском УФАС, куда обратились с жалобой потребители, представитель энергомонополиста заверял, что выполнение работ по договору планируется в декабре 2022 года. В суде же срок «передвинулся» на апрель 2023 года. Есть мнение, что это еще не предел волокиты.Антимонопольный орган оштрафовал ПАО «Россети Сибирь» на 300 тыс. рублей, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения).В бурятском УФАС отмечают «взрывной» рост количества жалоб по вопросам технологического присоединения к электросетям: в 2021 году - 46 обращений, в 2022 году – уже 213. Вынесено 58 постановлений о привлечении ПАО «Россети Сибирь» к административной ответственности. Все по той же ст. 9.21 КоАП РФ - о недопустимости дискриминации потребителей.Сумма штрафов составила 15,5 млн рублей. Для энергомонополиста с миллиардными оборотами не бог весть какие деньги. Но и на них можно многое сделать, было бы желание. Для сравнения: в 2022 году выполнена реконструкция электросетевого хозяйства восьми улан-удэнских ДНТ и СНТ на 23 млн рублей, выделенных по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова.- Мы не отказываемся от своих обязательств, и все предписания УФАС будут выполнены, но для этого нужны деньги, – заверяют в филиале ПАО «Россети Сибирь». В действительности же пытаются обжаловать постановления антимонопольного органа в суде. Пока по большей части безуспешно. А условие «нужны деньги» наводит на мысль, что рассчитывать на быстрое выполнение обязательств и доступность электроотопления в частном секторе Улан-Удэ, увы, не приходится.По предварительной оценке «Бурятэнерго», стоимость модернизации электросетей и оборудования для перевода частного сектора на электроотопление составит 11,3 млрд рублей. Точных расчетов, как и сроков работ, в филиале ПАО «Россети Сибирь» не озвучивают. Поскольку проектирование до сих пор не выполнено. Хотя о включении Улан-Удэ, Селенгинска и Гусиноозерска с 2024 года в федеральную программу «Чистый воздух» было достоверно известно еще в 2021 году, когда республика и Росприроднадзор заключили соглашение. А в июле прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства.Чем же занимались энергетики все это время? Ждали денег из бюджета? На недавней пресс-конференции, для участия в которой были приглашены не все СМИ, а выборочно (уж не знаем, по каким критериям), директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», депутат Народного Хурала Сергей Козлов сообщил: на 2023 год в республиканском бюджете заложены средства на финансирование мероприятий по проектированию в размере 175,5 млн рублей. При этом, по его словам, выполнять работы будут «наши специалисты». Не сторонние организации, с которыми заключаются контракты по результатам торгов или котировок, а работники самого «Бурятэнерго». Возможно, им за это увеличат зарплаты и премии. А может, не увеличат, и монополист заработает 100% на проектировании.В любом случае остается открытым вопрос: что мешало филиалу ПАО «Россети Сибирь» при наличии своих специалистов начать проектирование, скажем, в 2021 году и завершить в 2022-м? Теперь же, вопреки поручению полпреда Юрия Трутнева, проект будет готов лишь к 2024 году. А строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и завершатся в 2027-м. При условии, что запрашиваемая энергетиками сумма будет выделена им из бюджета, что с учетом СВО и сжатия экономики представляется далеко не очевидным.Зато очевидно другое: ПАО «Россети Сибирь», образно говоря, берет за горло регионы с проблемным электросетевым хозяйством и экологией. Чтобы хватка была ощутимее, в суды поданы иски на огромные суммы, которые энергомонополист намеревается взыскать в качестве возмещения за расходы на технологические присоединения. В частности, общая сумма исковых требований к Республике Бурятия в лице минфина превышает 817 млн рублей. Часть из них уже удовлетворена.Осведомленные источники оценивают задолженность регионального бюджета перед ПАО «Россети Сибирь» в 1,5 млрд рублей, к которым может прибавиться еще 500 млн рублей. Эти суммы накопились до 2017 года, когда РСТ индексировала тариф на 3 - 4% в год - по уровню, установленному правительством России. Иначе все жители Бурятии платили бы за электроэнергию значительно больше.Сдерживали тариф – обескровливали инвестпрограмму «Бурятэнерго». Даже если набрать кредитов, проценты по ним опять же надо включать в инвестиционную составляющую тарифа. В итоге денег на ремонт сетей, замену подстанций и подключение новых потребителей остро не хватало и проблемы копились год за годом.Хотели, как лучше, а вышло боком. Надулся огромный пузырь взаимных претензий и невыполненных обязательств.«Постойте, какие иски? Причем тут бюджет? Расширение клиентской базы, рост объемов сбыта и выручки - приоритет для любой современной компании!» – воскликнет знакомый с общими принципами экономики и конкуренции читатель.Если, скажем, ретейлер открывает новый супермаркет, ему надо приобрести или построить здание, установить торговое оборудование, начать оплачивать коммуналку, в том числе энергомонополисту, нанять персонал, заполнить полки товарами. И никто не гарантирует, что покупатели придут, затраты окупятся, тем более никому не придет в голову компенсировать их за счет бюджета.В случае с технологическим присоединением потребитель своей заявкой уже подтверждает готовность платить за электроэнергию по тарифу и счетчику. Но энергомонополист, судя по всему, не хочет нести издержки, связанные с расширением своего бизнеса, а пытается возложить их на потребителей и казну.Все это напоминает «антикулацкую» народную потешку:Мы селу помочь хотим!Вы бычка нам откормите,Приводите, заколите.Мясо сами продадим!Но, повторимся, речь идет не об обычной коммерческой компании, работающей в рыночных условиях, а о монополисте с большим лоббистским потенциалом. Как на федеральном уровне, так и на региональном. В Народном Хурале, например, «Бурятэнерго» представлено двумя депутатами: директором Сергеем Козловым и заместителем Игорем Зубаревым. Остальным депутатам-бизнесменам так или иначе приходится иметь дело с филиалом ПАО «Россети Сибирь» по вопросам технологического присоединения новых и обслуживания уже существующих объектов. Разумеется, не частных домов, а торговых и развлекательных центров, баз, новостроек, производств – крупных потребителей.Неспроста же, думается, акценты при обсуждении в республиканском парламенте проблемы грязного воздуха в Улан-Удэ плавно сместились с перевода на электроотопление частного сектора в сторону принуждения малого бизнеса к отказу от мини-котельных, подключению к тепловым сетям и даже поставкам некоего «бездымного угля» из Красноярска, где, кстати, находится головной офис ПАО «Россети Сибирь»?Такой подход стар как мир - сделать ярко в одном месте, чтобы отвлечь всеобщее внимание, а действительно значимые события развернутся по-тихому совсем в другом...Но по-тихому уже не получится. На 2023 год филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» уже заключено 7 338 договоров на технологическое присоединение, для выполнения которых, по подсчетам энергетиков, требуется 1,911 млрд рублей. Правда они не уточняют, включает ли эта цифра платежи потребителей по новым, повышенным тарифам. Зато из заявления о том, что надо «искать дополнительные источники финансирования», становится ясно: собственные средства энергомонополист вкладывать не спешит.Где же взять астрономическую сумму? Из дотационного бюджета? Из семейных бюджетов домовладельцев? Уповать, как повелось, на умение главы Бурятии привлекать деньги из центра?Уже начали озвучиваться мнения отдельных, надо полагать, бескорыстных «экспертов» об утопичности идеи перевода частного сектора на электроотопление. Дескать, только газификация поможет очистить воздух в Улан-Удэ. Но до газа-то совсем уж далеко, и, похоже, мы наблюдаем тот же пиар-маневр, как ранее с «бездымным углем». Цель его, на наш взгляд, вполне прозрачна - «похоронить» ключевую составляющую федеральной программы «Чистый воздух» в масштабах республики, оставив жителей ее столицы с черным снегом и бензапиреном в легких...Что делать, если вы столкнулись с произволом при решении вопроса о технологическом присоединении? Конечно, обращаться в компетентные органы. Нормативная база обширна и весьма запутанна. Разобраться в ней и в одиночку противостоять энергетическому монополисту будет сложно.Прежде всего нужно оценить все фактические обстоятельства и убедиться, что ваши права действительно нарушены. Жаловаться просто на то, что вам не понравилось - непродуктивно. По каким признакам можно определить, есть ли состав правонарушения? Об этом рассказал руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко.- Порядок технологического присоединения регулируется федеральными законами «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях», «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденными постановлением правительства России и приказами Республиканской службы по тарифам. Совокупностью данных законодательных и нормативных актов установлено следующее:1. Потребитель имеет право на технологическое присоединение или увеличение мощности до 15 кВт включительно по действующему с 1 июля 2022 года тарифу (5978,53 руб. - для большинства населения, 1064 руб. - для отдельных льготных категорий) только для бытовых нужд. На подключение коммерческих объектов этот тариф не распространяется.2. Подключаемая мощность до 15 кВт предоставляется дробно. Например, 5 кВт, 10 кВт, 12 кВт и т. д. Плата по тарифу за технологическое присоединение начисляется именно за ту мощность, которая реально необходима потребителю и указана в его заявке. Нельзя обязать домовладельца подключать и оплачивать все 15 кВт, если он в этом не нуждается. Со своей стороны, потребителю стоит проанализировать, какая мощность будет нужна ему в обозримом будущем. Тариф на технологическое присоединение будет планово расти, и для кого-то, возможно, рациональнее подключить большую мощность сейчас, чем платить дороже потом.3. В городе потребитель должен быть подключен к электросетям по действующему тарифу, если точка технологического присоединения, соответствующая его заявке (0,4 В и до 15кВт) и бытовым нуждам, находится на расстоянии не более 300 метров от его домовладения. В сельской местности – не более 500 метров. Взимание какой-либо дополнительной платы с потребителя при соблюдении этих условий не предусмотрено.5. Срок выполнения работ по технологическому присоединению – не более шести месяцев.6. Потребитель имеет право на временное технологическое присоединение на период строительства. Такое присоединение должно быть осуществлено в течение одного месяца.7. Для домовладений с мощностью энергопотребления более 15 кВт распространяются те же условия по расстоянию до точки присоединения, срокам и комплекту предоставляемых документов, что и для потребителей с мощностью до 15 кВт. Но тариф будет уже другой.8. При расстоянии до точки присоединения свыше 300 метров в городе и свыше 500 метров на селе срок может быть увеличен до одного года.Если ваше право на технологическое присоединение, увеличение мощности нарушено, вы можете обратиться с заявлением в Бурятское УФАС России о привлечении сетевой компании к административной ответственности, в прокуратуру, а также в суд с требованием обязать исполнить заключенный с вами договор.Фото: «Номер один»