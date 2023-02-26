В Бурятии работает группа минэкономразвития РФ во главе с министром

В Бурятию с рабочей поездкой прибыл глава минэкономразвития РФ Максим Решетников с группой сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе правительства республики.Основные мероприятия работы команды минэка: оценка туристического потенциала региона, встреча с турбизнесом, посещение этнокомплекса «Степной кочевник», осмотр инфраструктуры ОЭЗ «Байкальская гавань», рабочая встреча с резидентами особой экономической зоны, посещение участника нацпроекта «Производительность труда» Улан-Удэнского авиационного завода.Пройдет совещание с правительством региона по вопросам социально-экономического развития Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru