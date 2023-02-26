Общество 26.02.2023 в 10:09
В Бурятии работает группа минэкономразвития РФ во главе с министром
Команда минэка оценит туристический потенциал республики, состоится совещание в правительстве региона
Текст: Номер один
В Бурятию с рабочей поездкой прибыл глава минэкономразвития РФ Максим Решетников с группой сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Основные мероприятия работы команды минэка: оценка туристического потенциала региона, встреча с турбизнесом, посещение этнокомплекса «Степной кочевник», осмотр инфраструктуры ОЭЗ «Байкальская гавань», рабочая встреча с резидентами особой экономической зоны, посещение участника нацпроекта «Производительность труда» Улан-Удэнского авиационного завода.
Пройдет совещание с правительством региона по вопросам социально-экономического развития Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru
Основные мероприятия работы команды минэка: оценка туристического потенциала региона, встреча с турбизнесом, посещение этнокомплекса «Степной кочевник», осмотр инфраструктуры ОЭЗ «Байкальская гавань», рабочая встреча с резидентами особой экономической зоны, посещение участника нацпроекта «Производительность труда» Улан-Удэнского авиационного завода.
Пройдет совещание с правительством региона по вопросам социально-экономического развития Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru
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