В пригороде Улан-Удэ подожгли дом

В Улан-Удэ вчера поздним вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании дома в ДНТ «Карьер» села Нижняя Иволга. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарных частей Иволгинского отряда ГПС РБ и боевой расчет пожарно-спасательной части МЧС России.На момент прибытия пожарных дом площадью 30 кв метров был полностью охвачен огнем. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев и три единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 34 минут.В результате пожара крыша дома уничтожена огнем, стены строения повреждены. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Пострадавших нет. На месте пожара работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.Фото: pixabay.com