Общество 26.02.2023 в 10:48
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
Крыша дома уничтожена огнем, стены повреждены; пострадавших нет
Текст: Номер один
В Улан-Удэ вчера поздним вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании дома в ДНТ «Карьер» села Нижняя Иволга. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарных частей Иволгинского отряда ГПС РБ и боевой расчет пожарно-спасательной части МЧС России.
На момент прибытия пожарных дом площадью 30 кв метров был полностью охвачен огнем. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев и три единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 34 минут.
В результате пожара крыша дома уничтожена огнем, стены строения повреждены. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Пострадавших нет. На месте пожара работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото: pixabay.com
На момент прибытия пожарных дом площадью 30 кв метров был полностью охвачен огнем. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев и три единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 34 минут.
В результате пожара крыша дома уничтожена огнем, стены строения повреждены. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Пострадавших нет. На месте пожара работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото: pixabay.com