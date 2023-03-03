Общество 03.03.2023 в 09:00

Освобождение от налога при продаже жилья

В каких случаях это возможно?
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Текст: Номер один
Освобождение от налога при продаже жилья
Pixabay

Вопрос: «В каких случаях можно не платить налог при продаже жилья?»

Инна Ивановна У.

Доход от продажи дома или квартиры полностью освобождается от НДФЛ в двух случаях:

Прошел минимальный срок владения жильем

- Если оно досталось по наследству, в подарок или в результате приватизации - 3 года.

- Если это единственное жилье - 3 года.

- В других случаях - 5 лет.

Семья с двумя и более детьми купила новую квартиру

- детям не более 18 лет или не более 24 при очном обучении.

- в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года семья приобрела новое жилье по договору купли-продажи, мены или ДДУ.

- его общая площадь или кадастровая стоимость больше, чем у проданного.

- кадастровая стоимость проданного жилья не более 50 млн руб.

- на момент продажи у семьи нет в собственности более 50% в другом жилье, общая площадь которого больше приобретаемого.

Для уменьшения налога можно использовать вычеты:

- в размере расходов продавца на приобретение

- в размере 1 млн руб. при отсутствии подтвержденных расходов

- в размере расходов дарителя или наследодателя на приобретение

- в размере налоговой базы при уплате налога с дарения.

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