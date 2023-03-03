Освобождение от налога при продаже жилья
Вопрос: «В каких случаях можно не платить налог при продаже жилья?»
Инна Ивановна У.
Доход от продажи дома или квартиры полностью освобождается от НДФЛ в двух случаях:
Прошел минимальный срок владения жильем
- Если оно досталось по наследству, в подарок или в результате приватизации - 3 года.
- Если это единственное жилье - 3 года.
- В других случаях - 5 лет.
Семья с двумя и более детьми купила новую квартиру
- детям не более 18 лет или не более 24 при очном обучении.
- в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года семья приобрела новое жилье по договору купли-продажи, мены или ДДУ.
- его общая площадь или кадастровая стоимость больше, чем у проданного.
- кадастровая стоимость проданного жилья не более 50 млн руб.
- на момент продажи у семьи нет в собственности более 50% в другом жилье, общая площадь которого больше приобретаемого.
Для уменьшения налога можно использовать вычеты:
- в размере расходов продавца на приобретение
- в размере 1 млн руб. при отсутствии подтвержденных расходов
- в размере расходов дарителя или наследодателя на приобретение
- в размере налоговой базы при уплате налога с дарения.