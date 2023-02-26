Общество 26.02.2023 в 13:17
Зеленский вспомнил о монгольском детстве
Президенты Монголии и Украины провели телефонный разговор
Текст: Номер один
Президент Монголии У.Хурэлсух провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским по его просьбе, сообщает МОНЦАМЭ.
Президент Украины поздравил монгольский народ с праздником Цагаан сар и выразил благодарность за оказание гуманитарной помощи в сложное время и отметил, что доволен отношениями двух стран. В.Зеленский вспомнил о своем детстве, проведенном в Монголии.
Президент Монголии У.Хурэлсух выразил благодарность за то, что в это тяжелое время нашел время поговорить по телефону и поздравил народ Монголии с праздником Цагаан сар. Он также выразил обеспокоенность связи ситуацией на Украине и подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и решить проблему путем диалога и мира.
Далее У.Хурэлсух отметил, что Монголия стремится развивать сбалансированные отношения и сотрудничество с двумя соседами и странами «третьими соседями» и последовательно проводит мирную, открытую, независимую и многостороннюю внешнюю политику.
Стороны высоко оценили традиционные дружеские отношения, обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества и выразили желание продолжить сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.
Фото: unsplash.com
Президент Украины поздравил монгольский народ с праздником Цагаан сар и выразил благодарность за оказание гуманитарной помощи в сложное время и отметил, что доволен отношениями двух стран. В.Зеленский вспомнил о своем детстве, проведенном в Монголии.
Президент Монголии У.Хурэлсух выразил благодарность за то, что в это тяжелое время нашел время поговорить по телефону и поздравил народ Монголии с праздником Цагаан сар. Он также выразил обеспокоенность связи ситуацией на Украине и подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и решить проблему путем диалога и мира.
Далее У.Хурэлсух отметил, что Монголия стремится развивать сбалансированные отношения и сотрудничество с двумя соседами и странами «третьими соседями» и последовательно проводит мирную, открытую, независимую и многостороннюю внешнюю политику.
Стороны высоко оценили традиционные дружеские отношения, обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества и выразили желание продолжить сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.
Фото: unsplash.com