IT-специалисты из Бурятии стали призерами престижного всероссийского хакатона

Четверо студентов факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ в составе команды «Каэр Морхен» завоевали третье место во всероссийском хакатоне для талантливых IT-специалистов «Молодёжный бит». Как сообщает пресс-служба ВСГУТУ, они участвовали в треке, посвященном разработке приложения для цифровой платформы о молодежном и студенческом туризме.

«Мы разработали готовую базу быстро расширяемого мультиплатформенного приложения с адаптивным дизайном. Это Android приложение разделено на модули, что позволяет упрощать разработку и коммуникацию между разработчиками. Были реализованы базовые функции. Некоторые из них были переосмыслены и упрощены. Также была добавлена квиз-игра для знакомства с пользователем, чтобы улучшить рекомендации, геймификация в виде карточек-заданий в профиле. В целом проект получился с большой задумкой на будущее»,

- поделился студент направления «Программная инженерия» ВСГУТУ Данила Еремин.



Отметим, в мероприятии участвовали свыше 1,5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодёжи, удобную адаптацию результатов реализации молодёжной политики в субъектах страны для пользователей, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодёжному туризму. Из 136 команд на старте к защитам проектов дошла 101 команда.

«Поздравляем студенческую команду «Каэр Морхен»: Данила Жилина, Данила Еремина, Индиру Бондарь, Варвару Михалеву, - с получением 3 места во Всероссийском хакатоне «Молодежный бит». Они награждены сертификатом на путешествие»

- рассказала доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Венера Рабданова.



Отметим, всероссийский хакатон для талантливых ИТ-специалистов «Молодёжный бит» от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) посвящен развитию государственных цифровых сервисов в соответствии с актуальными запросами молодежи.





Фото: ВСГУТУ