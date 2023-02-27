Общество 27.02.2023 в 10:52

IT-специалисты из Бурятии стали призерами престижного всероссийского хакатона

Команда «Каэр Морхен» заняла 3 место среди 1.5 участников со всей страны
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Текст: Евгения Гармаева
IT-специалисты из Бурятии стали призерами престижного всероссийского хакатона

Четверо студентов факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ в составе команды «Каэр Морхен» завоевали третье место во всероссийском хакатоне для талантливых IT-специалистов «Молодёжный бит». Как сообщает пресс-служба ВСГУТУ, они участвовали в треке, посвященном разработке приложения для цифровой платформы о молодежном и студенческом туризме. 

«Мы разработали готовую базу быстро расширяемого мультиплатформенного приложения с адаптивным дизайном. Это Android приложение разделено на модули, что позволяет упрощать разработку и коммуникацию между разработчиками. Были реализованы базовые функции. Некоторые из них были переосмыслены и упрощены. Также была добавлена квиз-игра для знакомства с пользователем, чтобы улучшить рекомендации, геймификация в виде карточек-заданий в профиле. В целом проект получился с большой задумкой на будущее»,

 - поделился студент направления «Программная инженерия» ВСГУТУ Данила Еремин.
Отметим, в мероприятии участвовали свыше 1,5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодёжи, удобную адаптацию результатов реализации молодёжной политики в субъектах страны для пользователей, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодёжному туризму. Из 136 команд на старте к защитам проектов дошла 101 команда.

«Поздравляем студенческую команду «Каэр Морхен»: Данила Жилина, Данила Еремина, Индиру Бондарь, Варвару Михалеву, - с получением 3 места во Всероссийском хакатоне «Молодежный бит». Они награждены сертификатом на путешествие»

- рассказала доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Венера Рабданова.

Отметим, всероссийский хакатон для талантливых ИТ-специалистов «Молодёжный бит» от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) посвящен развитию государственных цифровых сервисов в соответствии с актуальными запросами молодежи.


Фото: ВСГУТУ

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