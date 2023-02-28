В Бурятии опасаются нового нашествия клещей

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям республики, в котором призвал вакцинироваться от клещевого энцефалита.По словам главного санврача, Бурятия отнесена к территории высокого эпидемиологического риска по клещевому вирусному энцефалиту. Это в очередной раз подтвердила ситуация прошлого года, когда средняя численность таежных клещей на 20% превышала среднемноголетние показатели, а их инфицированность в 7 раз превышала аналогичный показатель по всей стране.Также впервые за последние 5 лет уровни обращаемости людей с укусами клещами и показатели заболеваемости клещевыми инфекциями, в том числе клещевым вирусным энцефалитом, превысили среднемноголетние уровни. Республиканский показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом почти в 7 раз превысил показатель 2021 года и более чем в 3 раза - показатель по РФ.«Уважаемые земляки, клещевой энцефалит можно предупредить, поставив прививку, которая обеспечит защиту организма от вируса и предотвратит опасные последствия заболевания. В связи с чем рекомендую уже сейчас начать вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. В первую очередь нужно прививаться детям и лицам декретированных профессий. Вакцины эффективны, надежны и безопасны. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства», - призвал Сергей Ханхареев.Фото: pixabay.com