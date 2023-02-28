Жительница Улан-Удэ «развела» мужика на ремонте его машины

В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Улан-Удэ 420 тысяч необоснованного обогащения, сообщили в республиканском управлении ФССП. Как выяснилось, должница пообещала решить вопросы по получению страхового возмещения и ремонту автомобиля, попавшего в ДТП улан-удэнца.Пострадавший выдал ей доверенность с правом представления его в страховых компаниях, правом получения страхового возмещения, но без права распоряжения и использования страховой выплаты, а также – на организацию ремонта автомобиля. Мужчина полагал, что после получения ответчиком страхового возмещения и других выплат, денежные средства будут переданы ему, и он сам будет оплачивать необходимые на ремонт расходы.Когда же женщину попросили передать полученную сумму по страховой выплате, она предоставила наряд-заказ от местного СТО со ссылкой на оплату ремонта автомобиля. На деле же оказалось, что ремонт был выполнен некачественно: было повреждено лобовое стекло, которое не пострадало при ДТП, подлежащие замене детали отремонтированы. Кроме того, цены на запчасти и материалы были завышены, а в перечень были включены услуги, которые не были оказаны.Помимо прочего, женщина уверяла, что страховая компания выплатила только 260 тысяч рублей. Однако при обращении в страховую компанию выяснилось, что страховое возмещение было выплачено в максимальном размере: 400 тысяч рублей.Претензию о возврате денежных средств должница проигнорировала. Потерпевший обратился в суд, который постановил взыскать сумму необоснованного обогащения в полном объеме, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Несмотря на решение суда, денежные средства не были возвращены.В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, находящихся в собственности должницы, временно ограничил выезд из России и наложил арест на расчетные счета. Принятые меры подействовали, и женщина выплатила весь долг.Фото: r03.fssp.gov.ru