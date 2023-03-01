Общество 01.03.2023 в 09:52

У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»

Поставленные вертолеты изготовлены в транспортном варианте
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Текст: Номер один
У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»
Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) поставил два вертолета Ми-8АМТ для авиапредприятия «Газпром авиа». До конца текущего года компании передадут еще одну машину. Воздушные суда будут использоваться для обслуживания ключевых нефтегазовых объектов страны, в том числе в условиях Крайнего Севера, сообщила пресс-служба Ростех.

Поставленные вертолеты изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе в транспортном варианте, который позволяет перевозить до 22 пассажиров или до четырех тонн грузов, в том числе на внешней подвеске. Ми-8АМТ уже успешно эксплуатируются на объектах Группы «Газпром» на Крайнем Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в других регионах присутствия «Газпром авиа».

«Ми-8АМТ отлично зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Надежность, неприхотливость и выдающиеся летно-технические характеристики особенно востребованы среди таких заказчиков, как «Газпром авиа», которая эксплуатирует десятки «восьмерок» на Крайнем Севере. Даже при экстремально низких температурах, в условиях плохой видимости Ми-8АМТ обеспечивают возможность безопасной перевозки пассажиров и грузов, позволяют проводить мониторинг магистральных газопроводов, осуществлять поставку материалов и техники для газопроводов и объектов строительства, помогают выполнять аварийно-спасательные работы. В 2020-2022 году было поставлено десять таких машин, а до конца 2023-го мы передадим «Газпром авиа» еще один вертолет», – рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Вертолеты Ми-8АМТ могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 °C и обладают возможностью автономного базирования на необорудованных площадках, что особенно актуально для малонаселенных северных территорий. На винтокрылые машины установлены системы раннего предупреждения близости земли, что облегчает пилотирование в условиях плохой видимости или на пересеченной местности. Еще одно важное преимущество – возможность практически двукратного увеличения дальности полета вертолетов за счет оснащения борта дополнительными топливными баками. Машины могут быть оснащены специализированным оборудованием, включая медицинские модули.

Фото: «Вертолеты России»
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