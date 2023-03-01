Общество 01.03.2023 в 12:25

В Бурятии начали резать лед на реках

Это снизит риск затопления в дни ледохода более 400 домов, где проживает свыше  1,3 тыс человек
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Текст: Номер один
В Бурятии начали резать лед на реках
В Бурятии на реках начались ледорезные работы. Распилка льда стартовала на участках где имеются естественные сужения русла, крутые повороты, излучины, а также на участках реки в районах мостовых переходов, сообщил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

«Для предупреждения заторов на реках применяются различные методы борьбы с ними, такие как взрывные работы, чернение льда, разрушение ледоколами и прочее. Однако все эти методы нашими специалистами не применяются в республике по экологическим соображениям. В частности, на Селенге из-за того, что река является крупнейшим притоком озера Байкал, а также важным рыбохозяйственным объектом. Ежегодно в ней происходит нерест омуля - байкальского эндемика, внесенного в Красную книгу», - отметил Жаргал Дагбаев.

Вскрытие рек планируется по южным и центральным районам республики до начала апреля и по май северным районам. Ледорезные работы начаты на опасных участках вблизи населенных пунктов трех муниципальных образований и в Улан-Удэ по течению реки Селенга от села Ганзурино до села Ильинка общей протяжённостью 42,5 км. Выполнение мероприятий позволят снизить риск затопления в период прохождения ледохода более 400 домов, где проживает более 1,3 тыс человек. На проведение работ из республиканского бюджета выделено 7 млн рублей.

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ледовых заторов проводится ежегодно, начиная с 2011 года, на затороопасных участках. Для этого специальным землеройным оборудованием, смонтированном на колесном тракторе, в толще льда устраиваются траншеи глубиной до 1 метра, шириной до 50 сантиметров. Траншеи устраиваются вдоль течения реки. Общая длина устраиваемых траншей превышает 42 километра.

Все мероприятия, начиная с разметки и прокладки маршрутов, до, непосредственно, самой распиловки длятся в течение марта, а их продолжительность зависит от погодных условий и характеристик льда. Работа ведется в рамках республиканской программы «Безопасность жизнедеятельности». В бюджете республики ежегодно предусматриваются финансовые средства на проведение ледорезных работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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ледоход подготовка Бурятия.

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