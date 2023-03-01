В Бурятии росгвардейцы помогли матери погибшего сослуживца

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии навестили в селе Бичура маму погибшего сотрудника ОМОНа Николая Авдеева. Начальник отделения подполковник Андрей Павлов поздравил ее с праздниками – Масленицей и Сагаалганом.«Обратив внимание на нерасколотые дрова, росгвардейцы предложили свою помощь и через час уже сложили готовую поленницу. В дальнейшем сотрудники вневедомственной охраны также придут помочь женщине в решении других бытовых вопросов – очистить двор от снега, подготовить к посадкам огород, провести уборку», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» Управления Росгвардии Бурятии сержант Николай Авдеев погиб в ходе специальной военной операции летом 2022 года. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно).Фото: Росгвардия Бурятии