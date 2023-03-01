Общество 01.03.2023 в 14:52

ВСЖД установит на вокзалах 13 новых интерактивных справочных

Видеотерминалы пользуются высоким спросом у пассажиров железной дороги
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ВСЖД установит на вокзалах 13 новых интерактивных справочных
В 2023 году на железнодорожных вокзалах, расположенных в границах Иркутской области и Бурятии, будут установлены 13 новых интерактивных справочных видеотерминалов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На 10 станциях Восточно-Сибирской магистрали многофункциональные комплексы появятся впервые, а крупные вокзалы в Иркутске и Улан-Удэ оснастят дополнительными устройствами.

Современные устройства, оснащенные широким функционалом, приходят на смену традиционным справочным бюро. В настоящий момент на ВСЖД справочные видеотерминалы работают на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Тайшет, Падунские Пороги, Нижнеудинск, Северобайкальск, Черемхово, Зима и Ангарск.

В 2023 году устройства впервые появятся на станциях Иркутск-Сортировочный, Усолье-Сибирское, Наушки, Лена,  Коршуниха, Вихоревка, Таксимо, Новая Чара, Тулун и Усть-Илимск. На вокзалах станций Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ добавятся еще три новых терминала, а их общее количество на Восточно-Сибирской магистрали достигнет 25.

В интерактивном режиме устройство предоставит общие данные о вокзальном комплексе, поможет ознакомиться с каталогом услуг, навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Также через терминал можно изучить актуальное расписание движения поездов и выполнить поиск поездов по заданным маршрутам.

В режиме видеосвязи через терминал пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра. Подробную консультацию специалисты готовы оказать не только на русском, но на английском и китайском языке, а также в сурдопереводе.

Сервис пользуется высоким спросом у пассажиров. В среднем операторы контактного центра, расположенного на станции Иркутск-Пассажирский, ежедневно обрабатывают до 150 звонков по видеосвязи в сутки.

Фото: ВСЖД

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