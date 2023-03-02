В Улан-Удэ у пассажира, вылетающего в Улан-Батор, изъяли более 1 млн рублей

Бурятские таможенники выявили у пассажира авиарейса Улан-Удэ – Улан-Батор незадекларированные денежные средства в размере более одного млн российских рублей и двухсот тысяч монгольских тугриков, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Россиянин проследовал по «зеленому коридору», заявив таможенному инспектору об отсутствии у него товаров и денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но в ходе таможенного контроля у мужчины были выявлены наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов. Деньги не были внесены в пассажирскую таможенную декларацию. В дальнейшем он пояснил, что не знал о необходимости письменного декларирования наличных.Сумма, превышающая норму вывоза наличных денежных средств без письменного декларирования (335,5 тыс рублей), изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни. Денежные средства, эквивалентные 10 тыс долларам по курсу Центробанка на дату вылета, возвращены пассажиру. Бурятская таможня по факту недекларирования наличных денежных средств в отношении гражданина возбудила дело по статье 16.4 КоАП РФ.Напомним, наличные денежные средства необходимо задекларировать как при ввозе, так и при вывозе, если их общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При этом со 2 марта 2022 г. из России можно вывезти не больше 10 000 $ в иностранной валюте. Вывозить наличные рубли по-прежнему можно без ограничений, но если сумма в рублях, в том числе вместе с иностранной валютой, превышает в эквиваленте 10 000 $, ее необходимо задекларировать. Декларирование наличных денежных средств производится путем заполнения пассажирской таможенной декларации (ПТД), предоставления ее таможенному органу. При этом нужно воспользоваться «красным» коридором.Фото: Бурятская таможня