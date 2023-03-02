В Бурятии построят 11 детских садов

В Бурятии в этом году приступают к строительству 11 новых детских садов. На трех строительных площадках уже стартовали работы, сообщили в минстрое республики.Будущие детсады рассчитаны на разную вместимость, от 50 до 280 мест, с учетом потребности населения. Всего же будет создано почти 2 тыс мест для дошкольников. Самые большие учреждения будут построены в Северобайкальске и Иволгинском районе. К слову в Иволгинском районе детских садов будет сразу три.«Еще в прошлом году мы проводили работу по определению площадок под строительство детских садов. Постарались учесть все. Выбрали самые густонаселенные пункты, где эти детские сады больше всего необходимы. Три детских сада мы уже начали строить и еще на восьми работы стартуют в апреле», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.На строительство 11 детских садов выделено более 3 млрд рублей. Отметим, что 1,4 млрд из них средства республиканского бюджета.«Началось строительство детского сада в селе Санага Закамеснкого района, там рабочие выполняют устройство фундамента. Также приступили к возведению детского садика в селе Подлопатки Мухоршибирского района, на строительной площадке проходят подготовительные работы. Кроме этого, сейчас подрядчик заходит на стройплощадку в селе Телемба Еравнинского района», - рассказал начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов.Перечень населенных пунктов, где будут построены детские сады:- город Северобайкальск- 280 мест;- поселок Николаевский Тарбагтайского района- 100 мест;- село Баянгол Закамеснкого района -80 мест;- село Иволгинск Иволгинского района -100 мест;- село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – 240 мест;- село Нижняя Иволга Иволгинского района- 150 мест;- село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест;- село Сотниково Иволгинского района- 240 мест;- село Сужа Иволгинского района – 250 мест;- село Телемба Еравнинского района – 50 мест;- село Санага Закаменского района 100 мест.Фото: t.me/lukovnikovE