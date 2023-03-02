Жительница Улан-Удэ наказала управляющую компанию за поврежденный автомобиль

Улан-удэнка обратилась в Советский районный суд с иском к управляющей компании «Стекольное». В сентябре 2022 года на ее автомобиль, припаркованный во дворе, с крыши двухэтажного дома упал лист шифера. Машина получила повреждения.

На ремонт автомобиля горожанка потратила 57 468 руб. Причиненный материальный ущерб управляющая компания не возместила, несмотря на обращение с претензией. В суде автоледи попросила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 57 468 рубля, расходы по оценке ущерба в размере 3000 руб. и оплате госпошлины в размере 2015 руб.

В суде представитель управляющей компании просила в удовлетворении требований истца отказать, ссылаясь на то, что водитель припарковала машину слишком близко к дому, что было «грубой неосторожностью» и «не предприняла мер к сохранности своего автомобиля».

Суд, заслушав доводы сторон, пришел к выводу о том, что оснований для вывода о наличии грубой неосторожности в действиях истца не имеется, поскольку парковка автомобилей во дворе дома не запрещена. Кроме того, истец не могла предвидеть возможности падения листа шифера с крыши дома на свой автомобиль при выборе места для стоянки, а при надлежащем выполнении ответчиком обязанностей, связанных с содержанием жилого фонда, падение листа шифера с крыши дома, и как следствие, причинение вреда истцу было бы исключено.

Суд решил исковые требования горожанки удовлетворить и взыскать в ее пользу с управляющей компании материальный ущерб, расходы по оценке ущерба и оплате госпошлины.



Фото: "Номер один"