Общество 03.03.2023 в 06:00

В Бурятии вырос спрос на айфоны

С марта в РФ запрещен официальный ввоз американских гаджетов
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии вырос спрос на айфоны
Минторг США расширил санкции против российского технологического сектора. Включив в списки запрещенного экспорта смартфоны дороже 300 долларов. Поскольку любой телефон Apple стоит дороже этой планки, то iPhone запрещается к поставкам в Россию. В Бурятии на новость отреагировали достаточно сдержанно - сильного ажиотажа не наблюдается и никто с полок айфоны не сносит. Тем не менее спрос увеличился, и этому есть две главные причины.

Изделия двойного назначения

Напомним, что западный запрет поставок смартфонов объясняется совершенной элементной базой в устройствах - в России их не производят и они могут использоваться в военной промышленности. Именно поэтому в РФ из США запрещены поставки практически всех бытовых устройств, даже кофемолок. Звучит смешно, но это стало главной причиной введения санкций.

Между тем, как говорят продавцы гаджетов, оригинальные айфоны, произведенные непосредственно в США, в Бурятию и ранее никогда не поставлялись. Они продаются в США с установленными там дорогими и более продвинутыми, чем в Китае, приложениями и неконкурентоспособны.

Основной же выпуск Apple расположен в Китае. Но и оттуда в РФ напрямую айфоны официально не поставляются, ведь представительство американского концерна закрылось в стране еще весной.

И сегодня смартфоны попадают к нам исключительно через параллельный импорт. iPhone в Россию идут через Турцию, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Смогут и, главное, захотят ли американцы жестко блокировать поставки смартфонов из того же Китая в Россию? Технически  это возможно, поскольку китайские заводы принадлежат американцам и на них формально распространяется санкционный запрет. Вопрос лишь в желании.

В Бурятии же пока ничего особо не поменялось.

- Спрос спокойный, новые модели есть, - сообщили в компании «Тан» («МегаДом»).

Речь в том числе идет о моделях от 11 до 14-го айфонов и более продвинутых модификациях стоимостью до 100 тыс. рублей и выше.

Консультанты в DNS в Улан-Удэ также отмечают, что все модели в наличии, перебоев с поставками нет, так же как и опасений, что телефоны исчезнут с рынка. Тем не менее определенная «активизация спроса наблюдается».

Гаджеты подорожают

Между тем на рост спроса на дорогие гаджеты влияют не столько «айфонные» санкции, а, прежде всего, продолжающееся ослабление рубля по отношению к доллару. Рубль с летних минимумов менее 60 рублей уверенно идет к отметке 80 рублей за доллар, что наверняка в ближайшие месяцы приведет к росту рублевых цен на смартфоны.

Может быть, с этим связано и некоторое оживление продаж. Хотя не исключено и приближение 8 Марта, когда в Бурятии, по словам продавцов, статистически значимо вырастают продажи дорогих гаджетов.

Кроме того, не исключено, американцы вполне могут начать наказывать поставщиков телефонов. И сам параллельный импорт будет нести дополнительные расходы в связи с усложнением логистики и увеличением числа посредников. Что тоже приведет к удорожанию смартфонов.

- Я думаю, что по американским смартфонам повторится та же история, что и с западными автомобилями. Они в прошлом году обещали перекрыть все каналы поставок, и сегодня новых западных иномарок в стране больше нет, не завозятся, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - А их место заняли китайские производители, пользующиеся ситуацией. И с телефонами будет то же самое, только позже. Хотя нелегально провозить в Россию телефоны будут, тем более что они более компактны.

Китайский импорт

По словам экономиста, «ничего страшного, в принципе, не произошло, я сам недавно приобрел новый китайский смартфон, который в несколько раз дешевле американского. Пусть он похуже по качеству, но некритично».

Между тем ситуация с продажей дорогих телефонов не может быть маркером ситуации в нашей экономике. И эксперты отмечают, что куда большее значение для спроса на гаджеты будут иметь не «айфонные» трудности с поставками, а динамика с доходами и расходами федерального бюджета.

Так, по данным Минфина РФ, в январе 2022 года доходы сократились более чем на треть, а расходы выросли почти на 60%. В итоге между ними образовалась пропасть в 1,76 трлн рублей. Подобного январского дефицита не наблюдалось с кризисных 90-х.

И если так дело пойдет дальше, то две кривые (доходы минус расходы) в какой-то момент 2023 года могут пересечься, что будет означать «минусовую» казну и необходимость секвестра и резкого снижения выплат населению.

- Тут уж никому не будет никакого дела до стоимости айфонов, поскольку на первый план выйдут совсем другие, более насущные вопросы, - отмечает Анатолий Масловский.

Фото:  «Номер один»

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