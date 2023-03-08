Общество 08.03.2023 в 09:00

Собственная видеокамера на этаже в многоквартирном доме

Можно ли установить, если соседи против?
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Текст: Номер один
Собственная видеокамера на этаже в многоквартирном доме
Pixabay

Вопрос: «Проживаю в многоэтажке. Могу ли я установить видеокамеру на своем этаже, если соседи по площадке против?» 

Константин Николаевич П.

В данном случае речь идет об установке камеры на этаже, что имеет отношение к общему имуществу многоквартирного дома (разд. I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). В силу положений ст. 36 ЖК РФ установка камеры на стене или иной поверхности общего имущества требует согласования на общем собрании.

Согласно ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение об установке камер видеонаблюдения, также, как и вопрос, касающийся владения и пользования объектами общего имущество в многоквартирном доме, должен приниматься большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вместе с тем, если камера установлена под дверью конкретного жильца и направлена исключительно на его дверь, то согласовывать это с соседями, в том числе в условиях проведения общего собрания, не нужно, поскольку персональные данные соседей не входят в обзор камеры. При этом даже в отношении иных лиц, которые будут приходить в это помещение, нужно соблюсти законодательство о защите персональных данных в части предупреждения о том, что ведется видеосъемка (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). В целях уведомления можно повесить соответствующую табличку на подъезде.

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