В Бурятии завершилась эпидемия гриппа

В конце февраля в Бурятии уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 33%, сообщило Управление Роспотребнадзора по РБ.Наиболее распространенными среди циркулирующих респираторных вирусов стали РС-вирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы. Что касается COVID-19, то санитарные врачи также регистрируют снижение заболеваемости этого некогда опасного вируса, сегодня уже не представляющего угрозы для людей.«С нарастающим итогом по состоянию на 2 марта в республике зарегистрировано 155 484 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, в т.ч. за последние сутки - 17 случаев», - отмечают в Роспотребнадзоре. О количестве вновь привитых граждан не сообщается.Фото: «Номер один»