Общество 03.03.2023 в 09:11

В Бурятии завершилась эпидемия гриппа

Приход весны ознаменовался резким сокращением заболеваемости
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии завершилась эпидемия гриппа
В конце февраля в Бурятии уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 33%, сообщило Управление Роспотребнадзора по РБ.

Наиболее распространенными среди циркулирующих респираторных вирусов стали РС-вирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы. Что касается COVID-19, то санитарные врачи также регистрируют снижение заболеваемости этого некогда опасного вируса, сегодня уже не представляющего угрозы для людей.

«С нарастающим итогом по состоянию на 2 марта в республике зарегистрировано 155 484 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, в т.ч. за последние сутки - 17 случаев», - отмечают в Роспотребнадзоре. О количестве вновь привитых граждан не сообщается.

Фото: «Номер один»
Теги
орви

Все новости

В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий
03.03.2023 в 09:46
Юные спортсмены Бурятии состязались в «Планете спорта»
03.03.2023 в 09:26
В Бурятии завершилась эпидемия гриппа
03.03.2023 в 09:11
В Улан-Удэ снег с крыши дома упал на голову ребенка
03.03.2023 в 09:00
Освобождение от налога при продаже жилья
03.03.2023 в 09:00
В Бурятии вырос спрос на айфоны
03.03.2023 в 06:00
В Бурятии модернизируют рыбоводные омулевые заводы
02.03.2023 в 19:30
Предприниматели Бурятии приняли участие в форуме гостиничного и ресторанного бизнеса
02.03.2023 в 17:52
В районе Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим в Украине
02.03.2023 в 17:49
В Улан-Удэ выбрасывающих мусор автовладельцев будут штрафовать
02.03.2023 в 17:04
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
Освобождение от налога при продаже жилья
В каких случаях это возможно?
03.03.2023 в 09:00
В Бурятии вырос спрос на айфоны
С марта в РФ запрещен официальный ввоз американских гаджетов
03.03.2023 в 06:00
В Бурятии модернизируют рыбоводные омулевые заводы
Эффективность работы заводов станет основой для снятия ограничений на лов омуля
02.03.2023 в 19:30
В Улан-Удэ выбрасывающих мусор автовладельцев будут штрафовать
Нарушителей будут фиксировать дорожные камеры
02.03.2023 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru