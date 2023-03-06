Женщине Бурятии 38,7 лет, она чаще горожанка

Накануне 8 марта Бурятстат «нарисовал» портрет женщин республики. Прекрасной половины человечества в ней оказалось больше. Численность женщин в Бурятии на начало 2022 года составила 519,1 тыс человек или 53,1 % от общей численности населения. При чем, более половины дам (60,5 %) – горожанки.Численность женщин превышала численность мужчин на 60,3 тыс человек или на 1000 женщин приходилось 884 мужчины. В городской местности на 1000 женщин приходилось – 842, в сельской – 947 мужчин.В возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–61 год, женщины 16–56 лет) на 1000 женщин приходилось 1052 и 1043 мужчины, соответственно. Кардинально меняется ситуация среди населения в возрасте старше трудоспособного – на 1000 женщин пенсионного возраста приходилось 412 мужчин-пенсионеров. Кстати, в трудоспособном возрасте находились 271,2 тыс женщин или 52,2 % женского населения.Женщины составляли 70,8 % от лиц пенсионного возраста. И это вполне прогнозируемо. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году у женщин достигла 73,8 года (у мужчин – 64,1 года).Средний возраст женщин республики составил 38,7 лет, мужчин – 33,8 года. Девочек всегда рождается меньше, чем мальчиков. В 2021 году в республике на 1000 родившихся девочек приходилось 1060 мальчиков. Однако преобладание численности женщин над численностью мужчин на начало 2022 года отмечалось уже с 29-летнего возраста.Вступили в брак в 2021 году 5272 женщины, зарегистрировали развод – 4547. По данным переписи населения 2020 года: состояли в браке – 52,4 % женщин, никогда не состояли в браке – 19,4 %, разведены официально – 9,4 %, разошлись – 2,1 %, овдовели – 16,7 %.У женщин все в порядке с работой. Численность женской рабочей силы в 3 квартале 2022 года составила 201,9 тыс человек, при этом 190,7 тыс (94,5 %) были заняты в экономике, из них:- 2,3 % – руководители органов власти и управления всех уровней, включаяруководителей учреждений, организаций и предприятий;- 26,0 % – специалисты высшего уровня квалификации;- 17,6 % – специалисты среднего уровня квалификации;- 29,8 % – работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан исобственности.Фото: egov-buryatia.ru