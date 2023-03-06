Общество 06.03.2023 в 11:24

Женщине Бурятии 38,7 лет, она чаще горожанка

Бурятстат поднес прекрасной половине человечества зеркало статистики  
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Текст: Номер один
Женщине Бурятии 38,7 лет, она чаще горожанка
Накануне 8 марта Бурятстат «нарисовал» портрет женщин республики. Прекрасной половины человечества в ней оказалось больше. Численность женщин в Бурятии на начало 2022 года составила 519,1 тыс человек или 53,1 % от общей численности населения. При чем, более половины дам (60,5 %) – горожанки.
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Численность женщин превышала численность мужчин на 60,3 тыс человек или на 1000 женщин приходилось 884 мужчины. В городской местности на 1000 женщин приходилось – 842, в сельской – 947 мужчин.

В возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–61 год, женщины 16–56 лет) на 1000 женщин приходилось 1052 и 1043 мужчины, соответственно. Кардинально меняется ситуация среди населения в возрасте старше трудоспособного – на 1000 женщин пенсионного возраста приходилось 412 мужчин-пенсионеров. Кстати, в трудоспособном возрасте находились 271,2 тыс женщин или 52,2 % женского населения.

Женщины составляли 70,8 % от лиц пенсионного возраста. И это вполне прогнозируемо. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году у женщин достигла 73,8 года (у мужчин – 64,1 года).

Средний возраст женщин республики составил 38,7 лет, мужчин – 33,8 года. Девочек всегда рождается меньше, чем мальчиков. В 2021 году в республике на 1000 родившихся девочек приходилось 1060 мальчиков. Однако преобладание численности женщин над численностью мужчин на начало 2022 года отмечалось уже с 29-летнего возраста.

Вступили в брак в 2021 году 5272 женщины, зарегистрировали развод – 4547. По данным переписи населения 2020 года: состояли в браке – 52,4 % женщин, никогда не состояли в браке – 19,4 %, разведены официально – 9,4 %, разошлись – 2,1 %, овдовели – 16,7 %.

У женщин все в порядке с работой. Численность женской рабочей силы в 3 квартале 2022 года составила 201,9 тыс человек, при этом 190,7 тыс (94,5 %) были заняты в экономике, из них:

- 2,3 % – руководители органов власти и управления всех уровней, включая
руководителей учреждений, организаций и предприятий;
- 26,0 % – специалисты высшего уровня квалификации;
- 17,6 % – специалисты среднего уровня квалификации;
-  29,8 % – работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и
собственности. 



Фото: egov-buryatia.ru
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