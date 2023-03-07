Общество 07.03.2023 в 18:20
МВД Бурятии ищет опасного преступника
Он совершил особо тяжкие преступления на территории региона
Текст: Номер один
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивается Артем Станиславович Василенко, совершивший особо тяжкие преступления на территории региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Василенко обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. С 2010 по 2011 год разыскиваемый совместно с иными участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией молодых девушек по отношению к которым применял насилие.
Кроме того, в отношении вовлеченных в занятие проституцией Василенко совершал иные преступления против личности.
По имеющимся оперативным данным, фигурант скрывается за пределами РФ.
За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.
Всем, кто располагает значимой информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Василенко обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. С 2010 по 2011 год разыскиваемый совместно с иными участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией молодых девушек по отношению к которым применял насилие.
Кроме того, в отношении вовлеченных в занятие проституцией Василенко совершал иные преступления против личности.
По имеющимся оперативным данным, фигурант скрывается за пределами РФ.
За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.
Всем, кто располагает значимой информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Тегипреступник розыск МВД