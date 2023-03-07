МВД Бурятии ищет опасного преступника

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивается Артем Станиславович Василенко, совершивший особо тяжкие преступления на территории региона, сообщили в пресс-службе ведомства.Василенко обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. С 2010 по 2011 год разыскиваемый совместно с иными участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией молодых девушек по отношению к которым применял насилие.Кроме того, в отношении вовлеченных в занятие проституцией Василенко совершал иные преступления против личности.По имеющимся оперативным данным, фигурант скрывается за пределами РФ.Фото: МВД по Бурятии