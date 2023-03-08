Общество 08.03.2023 в 13:00
В Бурятии растет поддержка проекта «Брат отца»
Более 20 семей республики выразили желание стать участниками инициативы главы республики
Текст: Номер один
Более 20 семей из разных районов Бурятии и Улан-Удэ откликнулись за последние сутки на проект «Брат отца», сообщили в пресс-службе правительства республики. С момента старта проекта специалисты минсоцзащиты Бурятии фиксирует повышенный интерес, жители республики звонят и пишут в социальных сетях с желанием стать опекунами одной из семьи участника СВО.
«Это самые обычные семьи, которые оказались неравнодушными и хотят помочь, взяв семьи участников СВО под опеку. Депутаты Народного Хурала, главы районов также сейчас активно прорабатывают вопрос о том, чтобы взять семью участника СВО под опеку. Одними из первых откликнулись депутат Иннокентий Вахрамеев, основатель волонтерского движения в поддержку наших военных Солбон Санжиев», - отметили в минсоцзащиты.
Напомним, проект «Брат отца» стартовал в Бурятии 6 марта по инициативе главы республики Алексея Цыденова. Идея заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции. Накануне Алексей Цыденов посетил девочку, свою подопечную Арьяну. Теперь глава Бурятии будет помощником и опорой для семьи погибшего военнослужащего и его маленькой дочери.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
«Это самые обычные семьи, которые оказались неравнодушными и хотят помочь, взяв семьи участников СВО под опеку. Депутаты Народного Хурала, главы районов также сейчас активно прорабатывают вопрос о том, чтобы взять семью участника СВО под опеку. Одними из первых откликнулись депутат Иннокентий Вахрамеев, основатель волонтерского движения в поддержку наших военных Солбон Санжиев», - отметили в минсоцзащиты.
Напомним, проект «Брат отца» стартовал в Бурятии 6 марта по инициативе главы республики Алексея Цыденова. Идея заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции. Накануне Алексей Цыденов посетил девочку, свою подопечную Арьяну. Теперь глава Бурятии будет помощником и опорой для семьи погибшего военнослужащего и его маленькой дочери.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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