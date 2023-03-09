Общество 09.03.2023 в 11:24

В Улан-Удэ ночью ограничат движение через Почтовку

Движение через переезд «Почтовый» будет ограничено в ночь с 9 на 10 марта
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через Почтовку
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде «Почтовый» (5652 км ВСЖД) в ночь с 9 на 10 марта  будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 05:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: pixabay.com
Теги
желдороги переезд ремонт

Все новости

Мобилизованный житель Улан-Удэ высудил отсрочку от службы
09.03.2023 в 12:42
В Улан-Удэ 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбил ребенка на остановке
09.03.2023 в 12:30
В Бурятии в аварии с участием двух грузовиков погиб водитель
09.03.2023 в 12:17
Бурятия продолжает вооружать КНР
09.03.2023 в 12:12
Общественники поддержали проект главы Бурятии «Брат отца»
09.03.2023 в 11:57
В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО
09.03.2023 в 11:40
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через Почтовку
09.03.2023 в 11:24
Восточный военный округ встретил коллег из Монголии
09.03.2023 в 11:05
Сергей Шойгу наградил волонтеров из Бурятии
09.03.2023 в 10:24
Житель Бурятии засудил магазин запчастей
09.03.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
Мобилизованный житель Улан-Удэ высудил отсрочку от службы
У мужчины имелась «бронь», но его все равно мобилизовали
09.03.2023 в 12:42
Бурятия продолжает вооружать КНР
Республика экспортировала в Китай очередную партию осиновых палочек для еды
09.03.2023 в 12:12
Общественники поддержали проект главы Бурятии «Брат отца»
«Это очень хорошее начинание», говорят активисты
09.03.2023 в 11:57
В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО
Братья Николай и Сергей Воротниковы создали добровольческое движение
09.03.2023 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru