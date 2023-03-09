Общество 09.03.2023 в 11:24
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через Почтовку
Движение через переезд «Почтовый» будет ограничено в ночь с 9 на 10 марта
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде «Почтовый» (5652 км ВСЖД) в ночь с 9 на 10 марта будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 05:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: pixabay.com
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 05:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: pixabay.com