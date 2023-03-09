Общество 09.03.2023 в 11:57
Общественники поддержали проект главы Бурятии «Брат отца»
«Это очень хорошее начинание», говорят активисты
Текст: Константин Воронов
Активисты-общественники Бурятии выразили поддержку инициативе главы республики, который на днях для поддержки семей военнослужащих объявил о запуске социального проекта «Брат отца».
«Мы часто встречаемся с женами военнослужащих, понимаем, как им нелегко. Но они никогда не просят, не жалуются, держатся. Мы в это трудное время должны быть рядом с ними. Любое внимание важно. Стать опорой для семьи погибшего защитника – это большая ответственность, но это поступок, который может дать новый смысл жизни и для детей, потерявших отца, и для самого мужчины, который возьмет опеку над семьей. Наши военные выполнили свой долг перед страной, перед Родиной, перед нами. Мы тоже должны свой долг выполнить. Много вопросов по реабилитации, особенно по психологической помощи. Жёнам и детям она сейчас она просто необходима», - рассказала заместитель руководителя РОО «Женщины Бурятии», руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества Ольга Лоцман.
«Это очень хорошее начинание. Есть полная уверенность, что этот проект получит поддержку и продолжение. Наша республика уже показала, как умеет помогать и поддерживать. Знаю наших людей в районах, в городах, знаю, что у большинства правильная позиция – сегодня нужна поддержка гражданского общества, особенно тем семьям, которые потеряли главную опору. И личный пример главы республики, который взял под опеку семью защитника Отечества, отдавшего свою жизнь за наше будущее, это деятельный пример», - отметила председатель Консультативного совета женщин при главе Бурятии Светлана Грешилова.
Как уже сообщал «Номер один», только за последние сутки более 20 семей из разных районов Бурятии и Улан-Удэ откликнулись на проект «Брат отца». С момента старта проекта специалисты минсоцзащиты Бурятии фиксирует повышенный интерес, жители республики звонят и пишут в социальных сетях с желанием стать опекунами одной из семьи участника СВО.
Напомним, проект «Брат отца» стартовал в Бурятии 6 марта по инициативе главы республики. Идея заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции. Сам Алексей Цыденов уже взял под опеку женщину с ребенком, муж которой погиб в ходе спецоперации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Мы часто встречаемся с женами военнослужащих, понимаем, как им нелегко. Но они никогда не просят, не жалуются, держатся. Мы в это трудное время должны быть рядом с ними. Любое внимание важно. Стать опорой для семьи погибшего защитника – это большая ответственность, но это поступок, который может дать новый смысл жизни и для детей, потерявших отца, и для самого мужчины, который возьмет опеку над семьей. Наши военные выполнили свой долг перед страной, перед Родиной, перед нами. Мы тоже должны свой долг выполнить. Много вопросов по реабилитации, особенно по психологической помощи. Жёнам и детям она сейчас она просто необходима», - рассказала заместитель руководителя РОО «Женщины Бурятии», руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества Ольга Лоцман.
«Это очень хорошее начинание. Есть полная уверенность, что этот проект получит поддержку и продолжение. Наша республика уже показала, как умеет помогать и поддерживать. Знаю наших людей в районах, в городах, знаю, что у большинства правильная позиция – сегодня нужна поддержка гражданского общества, особенно тем семьям, которые потеряли главную опору. И личный пример главы республики, который взял под опеку семью защитника Отечества, отдавшего свою жизнь за наше будущее, это деятельный пример», - отметила председатель Консультативного совета женщин при главе Бурятии Светлана Грешилова.
Как уже сообщал «Номер один», только за последние сутки более 20 семей из разных районов Бурятии и Улан-Удэ откликнулись на проект «Брат отца». С момента старта проекта специалисты минсоцзащиты Бурятии фиксирует повышенный интерес, жители республики звонят и пишут в социальных сетях с желанием стать опекунами одной из семьи участника СВО.
Напомним, проект «Брат отца» стартовал в Бурятии 6 марта по инициативе главы республики. Идея заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников специальной военной операции. Сам Алексей Цыденов уже взял под опеку женщину с ребенком, муж которой погиб в ходе спецоперации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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